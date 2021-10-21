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臺灣與加拿大雙邊農產合作 紅扁豆米粉上市

By 台灣英文新聞－編輯
2021/10/21 17:17
照片由里仁提供

照片由里仁提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）近年來植物性蛋白質備受矚目，驅動豆類的多元應用。行政院農業委員會臺中區農業改良場與加拿大農部貴湖研究中心(Guelph research and development centre)合作，共同執行臺加雙邊農業合作計畫，並成功開發新一代的「米-豆米粉」。

加拿大的豆類農產品產量及銷售額居世界領先地位，以扁豆而言，更是全球之冠。豆類有高蛋白質、高纖維及脂肪含量低的特點，是非常好的維他命、礦物質及抗氧化物的來源。豆類作物是固碳植物，種植耗水較少，也產生較少的溫室效應氣體，是對環境相對友善的農作物。

臺中區農業改良場長李紅曦表示，扁豆、鷹嘴豆是溫帶作物，台灣目前沒有栽培，加拿大自然環境優美清淨無汙染，是全球扁豆、鷹嘴豆和豌豆前3大生產國家，這次的米豆米粉製程，該場以國產台中秈197號稻米搭配加拿大扁豆與鷹嘴豆，讓米粉更營養、健康及美味。

米豆米粉的蛋白質含量提升至9.2-10.3%，並可補充稻米蛋白質胺基酸組成中含量較少的離胺酸，更將慢消化澱粉及抗性澱粉的含量分別由4.3%及1.7%提升至7.2%及2.4%，為銀髮族及蔬食族群增添新的食用選擇。而「紅扁豆米粉」結合紅扁豆豐富蛋白質與高纖維，讓米粉更多了一些韌性，做成家常炒米粉時，完全不用擔心會糊爛。

臺灣與加拿大雙邊農產合作 紅扁豆米粉上市

照片由里仁提供

臺灣與加拿大雙邊農產合作 紅扁豆米粉上市

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更新時間 : 2021-10-21 18:44 GMT+08:00

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