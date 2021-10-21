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春節返台灣防疫旅館一房難求！陳時中：研議開放居家檢疫或縮短隔離天數

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/21 17:04
國內防疫旅館量能吃緊，指揮中心指揮官陳時中表示，初步規劃春節開放居家檢疫或檢疫天數縮短。

國內防疫旅館量能吃緊，指揮中心指揮官陳時中表示，初步規劃春節開放居家檢疫或檢疫天數縮短。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）再過幾個月就是農曆新年，許多台商及國外民眾計畫趁著疫情趨緩在春節返台，指揮中心指揮官陳時中今（21）日表示，初步規劃開放居家檢疫或檢疫天數縮短，盼對防疫影響最小情況下，提高返台方便性。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中今天上午至立法院社會福利及衛生環境委員會進行專案報告與答詢，會後接受媒體聯訪做出上述表示。

國內疫苗旅館有2萬6000間、集中檢疫所有5600間，共有3萬間左右的量能，但去年的春節返鄉潮時有3.1萬人要入住，量能相當吃緊。對此，中國國民黨立委洪孟楷質詢防疫旅館量能問題，明年春節民眾若要返台，是否視疫情風險與是否完整接種2劑疫苗，開放居家檢疫或者縮短檢疫天數。

陳時中答詢時表示，今年落實防疫作為並控制好疫情，目標之一就是明年春節時讓大家安心返台。

陳時中會後受訪表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時間很長，不排除明年春節會有更多民眾返台，目前正在思考做好相關規劃、提高方便性，是主要目標。

陳時中說，初步方向很多，如免強制住防疫旅館改採居家檢疫、檢疫天數變短等，綜合考量如何對防疫影響最小，又能提高方便性。

洪孟楷在質詢時也提及國內COVID-19疫苗施打如何與國際接軌，陳時中答詢表示，目前國內電子數位疫苗證明已規劃好，正在與各國展開互相認證的過程，仍在討論階段。

陳時中也允諾，數位疫苗證明與數位檢驗證明，今年底前會出爐，會開放民眾申請。

更新時間 : 2021-10-21 17:15 GMT+08:00

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