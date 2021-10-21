【台歐盟政治關係暨合作報告】歐洲議會壓倒性通過 台灣地緣價值獲重視

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導 ）歐洲議會20日晚間投票表決首份「台歐盟政治關係暨合作報告」，21日議會宣佈該報告以壓倒性姿態通過。外交部表示，該報告是歐洲議會史上首度針對台歐盟政治關係撰擬的官方文件，報告的通過將為未來台歐盟提升雙邊關係奠定新的里程碑。

歐洲議會於史特拉斯堡召開全會，首份「歐盟－台灣政治關係與合作」（EU-Taiwan political relations and cooperation）以極為懸殊的580票贊成、26票反對、66票棄權，在議會強勢通過。

該報告建議歐盟應與會員國密切合作、強化台歐盟政治關係，歐盟視台灣為其在印太地區的關鍵夥伴及民主盟友，台歐盟交流應提昇至全面夥伴關係。此外，報告同時建議歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell將「歐洲經貿辦事處」（European Economic and Trade Office in Taipei）更名為「歐盟駐台辦事處」（EU Office in Taiwan），以反映台歐盟密切合作的雙邊實質關係。

外交部指出，歐洲議會同時嚴正關切中國持續對台灣軍事威脅，尤其中國10月初派遣超過150架軍機入侵我國防空識別區（ADIZ），呼籲中國立刻停止侵擾行徑。此外，歐洲議會強調，歐盟極為重視台灣海峽的安全，呼籲歐盟及會員國積極與國際理念相近夥伴促進台海和平穩定，尤其如果中國對台灣及南海採取行動，將對歐中關係產生嚴重後果。

報告也再度呼籲，歐盟執委會應儘速與台灣就「雙邊投資協定」（BIA）進行影響評估、範疇界定及公眾諮詢等前置作業，以準備與台灣展開雙邊投資協定談判。報告也重申，歐盟強烈支持台灣以觀察員身分有意義參與「世界衛生組織」（WHO）、「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）、「國際民航組織」（ICAO）及「國際刑警組織」（INTERPOL）；鼓勵台灣與歐盟及會員國有更多經濟、科學、文化、政治及人文交流，包括最高層級的互動。報告另強調，歡迎台灣在立陶宛設立台灣代表處，並且鼓勵歐盟及其會員國積極參與「全球合作暨訓練架構」（GCTF）。

外交部表示，歐洲議會高度肯定台灣是歐盟在印太地區促進人權及宗教自由的夥伴，要求歐盟人權特別代表、宗教及信仰自由特使赴台灣出席國際會議，並與台灣合作促進印太地區發展中國家的人權、宗教自由、數位經濟及永續發展。報告同時要求強化與台灣抗疫合作，建立協助台灣順利採購疫苗相關機制。

外交部強調「台歐盟政治關係暨合作」報告是歐洲議會史上首度針對台歐盟政治關係撰擬的官方文件，就如何加強台歐盟雙邊關係提出30多項具體建議，不僅顯示歐洲議會對台歐盟雙邊關係的高度重視，也凸顯台灣的地緣戰略價值獲歐盟高度重視。