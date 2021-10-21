好享受！美國時裝Ralph Lauren頂級紫標秋冬新品　台北場聯名羊毛與花雙人下午茶免費喝

首場新品展會已於台北光點登場，活動採預約制請先致電以免向隅(圖/品牌提供) 首場新品展會已於台北光點登場，活動採預約制請先致電以免向隅(圖/品牌提供)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)美國時裝Ralph Lauren頂級紫標2021秋冬新品鑑賞會將於台灣三大城市登場，凡於台北場次預約鑑賞成功，即享有知名甜點店羊毛與花聯名推出的雙人下午茶組。

Ralph Lauren 自2020年首次引進品牌旗下頂級系列男女裝，Purple Label 和 Collection快閃來台後，此次再度引進2021年紫標系列秋冬新品，完美承襲今年三月才在日本東京博物館內演繹的「World of Ralph Lauren」精神，將於台北、高雄、台南舉辦新品鑑賞會採預約制，台北場加碼贈知名甜點羊毛與花下午茶組。

首場於今(21)日台北光點舉行，活動現場充足的採光與復古典雅的室內陳列，將Ralph Lauren的經典風格完整體現，在無法出國的疫情期間，讓所有品牌愛好者都能在活動現場享受奢華典雅的Ralph Lauren Style。

此次，限時來台的Ralph Lauren頂級系列男裝Purple Label 與女裝Collection 2021秋冬新品鑑賞會採預約制，邀請台灣的品牌愛好者親自體驗「World of Ralph Lauren」的精神，以及大師級工匠細膩優雅的裁縫技術所打造出的單品。



Ralph Lauren聯名羊毛與花推出雙人下午茶組(圖/品牌提供)



首場新品展會已於台北光點登場，活動採預約制請先致電以免向隅(圖/品牌提供)

凡於台北場次預約鑑賞成功，即享有Ralph Lauren與知名甜點店 -羊毛與花所推出的獨家限定雙人聯名下午茶，每組預約可享有乙份下午茶組，數量有限，在視覺和味覺上都能細細品味Ralph Lauren獨有的奢華魅力。

美國時裝品牌Ralph Lauren Corporation (NYSE: RL)旗下四類產品包括服裝、居家用品、配件及香氛，創立50年来一直享譽國際，擁有的品牌包括Ralph Lauren Purple Label、Ralph Lauren Collection、Double RL、Polo Ralph Lauren、Polo Ralph Lauren Children’s、Ralph Lauren Home、Lauren Ralph Lauren、RLX、American Living及Chaps。

「Ralph Lauren 頂級紫標男女裝2021秋冬新品鑑賞會」

台北

活動日期：2021年10月21日至2021年10月26日

活動時間：11:00 - 19:00

活動地點：台北光點(台北市中山區中山北路二段18號)

預約電話：(02) 8101- 7668

高雄

活動日期：2021年11月4日至2021年11月7日

活動時間：11:00 - 20:00

活動地點：高雄漢神巨蛋 Polo Ralph Lauren 1F

預約電話：(07) 522-2405

台南