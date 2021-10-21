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美國FDA核准莫德納、嬌生疫苗施打追加劑　並可混打不同廠牌

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/21 15:36
美國FDA核准莫德納、嬌生疫苗可施打第3劑追加劑，且同意不同牌混打。(示意圖/pixabay)

美國FDA核准莫德納、嬌生疫苗可施打第3劑追加劑，且同意不同牌混打。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）20日授權莫德納（Moderna）和嬌生（J& J）COVID-19疫苗可施打第3劑追加劑，也首度同意不同廠牌的 COVID-19 疫苗可以混打。

FDA代理局長伍考克（Janet Woodcock）聲明指出，授權施打追加劑，對於延長人體對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的保護相當重要。她說，據數據顯示，在一些完整接種疫苗的人口中，疫苗的保護力可能隨時間而減弱。

路透社報導，具高傳染性Delta變異株肆虐全世界，造成部分完整接種的民眾突破性感染，而這項決定預料可讓數以百萬計美國民眾獲得更強的保護力。

FDA於9月時授權輝瑞（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發的COVID-19疫苗作為追加劑，允許65歲以上人口、重症高風險族群，以及18至64歲因工作經常暴露在染疫風險下的族群，可以在接種第2劑至少6個月後，施打追加劑來提高保護力。

FDA顧問小組14日才表決通過，建議上述族群也可以施打第3劑莫德納疫苗，而追加劑的劑量是50微克，為前2劑的一半。

同樣的，FDA也建議接種1劑嬌生疫苗的所有民眾，在間隔至少2個月後接種第2劑。

FDA官員上週表示，依據以色列數據，多數民眾已普遍施打BNT追加劑，因此他們也考慮將施打BNT追加劑的民眾年齡限制放寬至40歲。

不過在20日的聲明稿中並沒有同步放寬施打年齡，僅表示正在評估施打追加劑的好處和風險，待總結一切資料後，預計幾週後會對外報告最新狀況。

此外，顧問小組也召開會議，針對美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）就混打疫苗等研究進行討論，這項研究為458名參與者混打輝瑞、莫德納和嬌生疫苗。

數據顯示，最初接種嬌生COVID-19疫苗的民眾在混打輝瑞或莫德納疫苗後，會出現較強的免疫反應，換句話說，成年人混打不同廠牌的追加劑是沒有安全上的疑慮。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）於美國時間21日將針對那些族群須施打莫德納和嬌生追加劑做出明確建議；最後由機構負責人根據這些建議做出最後後決定。

此外，FDA預計在未來幾週內也將決定輝瑞疫苗是否可用於5至11歲的兒童，獨立疫苗委員將就此議題投票審議並提出建議。
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