台灣「國機國造」重大進展！ 首架勇鷹量產機成功首飛

勇鷹首架量產機（左）21日成功在台中首飛，由原型機（右）伴飛。（軍事迷提供）中央社 勇鷹首架量產機（左）21日成功在台中首飛，由原型機（右）伴飛。（軍事迷提供）中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）漢翔公司目前已研製兩架勇鷹高級教練機原型機，編號分別為11001及11002，國防部9月曾表示，預計12月將完成兩架量產機。據了解，編號11003的量產機，今天(21日) 上午在台中清泉崗基地成功首飛，國機國造更進一步。

目前由漢翔研製的兩架勇鷹原型機（編號11001、11002）已完成漢翔內部測評，今年3月起接續交由空軍作戰測評，但研發測試評估仍依照計畫持續進行；空軍測試團隊也已進駐漢翔公司，與漢翔人員共同測試，象徵進入空軍的戰術測評階段。

根據國防部9月送交立法院的業務報告書中指出，勇鷹新式高教機去年(2020年) 6月完成首飛，依計畫在今年12月底前完成兩架量產機，全案將在民國115年(2026年) 完成66架交機數量。

根據中央社，編號「11003」、首架勇鷹高教機量產機，上午在台中清泉崗基地成功執行首次試飛任務，因尚未出廠，機身塗裝仍維持黃色防鏽底漆，並由原型機「11002」伴飛，基地周邊聚集眾多軍事迷捕捉歷史一刻，也象徵國機國造更進一步。

至於國艦國造部分，國防部9月下旬曾表示，新型兩棲船塢運輸艦已在4月下水並命名「玉山軍艦」、7月完成高效能艦艇「塔江軍艦」交艦、新型救難艦8月已開工、快速布雷艇規劃年底完成交艇3艘。

國防部強調，為強化武器研發能量，今年遴選學、研機構執行各類先進科技研究；另委託國家中山科學研究院執行多項武器研發及先進科技研究等工作，置重點航太、造船及資安關鍵技術，以落實先進武器裝備自研自製，支援建軍備戰。