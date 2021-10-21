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〈時評〉美國提出警告 國民黨繼續裝睡

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2021/10/21 16:57
圖左為美國前國務卿萊斯（PolicyExchangeUK <a href="https://www.youtube.com/watch?v=mepzIoL8n5I" target="_blank">YouTube頻道</a>)

圖左為美國前國務卿萊斯（PolicyExchangeUK YouTube頻道)

美國前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）日前暗指國民黨是「親中勢力」，這一定程度反映出美國對國民黨的態度，其中，包括國民黨主導萊豬公投、批評對美軍事採購等，更重要的是，國民黨太過於傾中，不僅讓台灣失去主體性，也影響到美中台的平衡關係。

萊斯日前在一場研討會發表看法，她提到，中國與其派兵攻台，造成美國及其盟友馳援台灣，中國更可能以「模糊」手法顛覆台灣，包像在網路和社群平台發動資訊戰，或是比照俄國侵占烏克蘭東部做法，操控台灣內部的「親中」準軍事勢力，進行切斷海底電纜、製造網路安全威脅等擾亂行動。

萊斯更說，台灣立法院九月底的肢體衝突，可能不是源自台灣社會矛盾，而是外力鼓吹「親中勢力」造成，迫使台灣政府難以施政。

國民黨雖然稱不上準軍事勢力，但絕對是萊斯口中認定的「親中勢力」，雖然當時國民黨在立法院是以防疫「3+11」決策過程為由，阻止行政院長蘇貞昌上台報告，但萊斯背後要凸顯的是，國民黨阻礙民進黨政府施政，甚至破壞了美台關係。

近幾年，美國從川普到拜登政府一再對台軍售，這不僅是符合美方的利益，更攸關台海區域局勢，但國民黨卻一再唱反調，例如，國民黨智庫副董事長連勝文就曾說，我們花大筆錢去造就美國軍火商，然後台灣什麼都沒有。

此外，今年初國防部公布對美軍事採購的標案，國民黨卻批評這是執政黨以軍事採購換得疫苗。諸如此類的批評，美方一直都看在眼裡。

另方面，美國好不容易讓台灣重新開放美牛、美豬進口，國民黨執政時，也曾試圖解決這項爭議，沒想到國民黨在野黨，表達反對立場也就罷了，竟然為了政黨自身發展發動了公投案，這肯定讓美方心中不是滋味。

美國很少直接介入各國的政黨競爭，但對於違反美國利益的政黨也絕不手軟，因此，萊斯才會不指名對國民黨提出警告；美方當然清楚，這項指控極為嚴厲，尤其萊斯曾任要職，更不可能隨便脫口而出，顯見美國對國民黨的忍耐已到了極點。

美中關係這幾年一直快速變化，台灣的主體性也因此愈確立，國民黨卻忽略這個客觀事實和情勢發展，仍高舉九二共識之類的主張，企圖與對岸維持友好關係，難怪美國終於語出重話，但就怕國民黨繼續裝睡罷了。
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親中勢力

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更新時間 : 2021-10-21 17:15 GMT+08:00

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