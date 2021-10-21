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帛琉泡泡即起放寬　打1劑台灣高端疫苗入境免隔離

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/21 14:13
帛琉泡泡放寬，只要施打過1劑台灣高端疫苗，入境帛琉免隔離。（圖片取自帛琉觀光局台灣辦事處臉書）

帛琉泡泡放寬，只要施打過1劑台灣高端疫苗，入境帛琉免隔離。（圖片取自帛琉觀光局台灣辦事處臉書）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）帛琉觀光局台灣辦事處今（21）日表示，即日起放寬帛琉與台灣旅遊泡泡規定，只要施打過1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，入境帛琉免隔離，其中也包括高端疫苗。

帛琉觀光局台灣辦事處表示，依帛琉衛福部指示，帛琉政府放寬帛台旅遊泡泡入境規定，即日起由台灣往返帛琉的台籍旅客及持有居留證的外籍人士前往帛琉旅遊，只要持有1劑世界衛生組織（WHO）和美國食品暨藥物管理局（FDA）核准疫苗的施打證明，包括高端疫苗，將可入境帛琉免隔離，不須在帛琉施打第2劑。

帛琉觀光局台灣辦事處說，若旅客未施打第1劑疫苗和欲施打第2劑的旅客，帛琉衛福部仍可免費提供莫德納疫苗。

原本從台灣出發到帛琉的泡泡旅遊旅客，必須是完整接種2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，或已接種第1劑，但會在帛琉接種第2劑。

中央社引述帛琉觀光局台灣辦事處處長雷均說法，帛琉政府放寬帛台旅遊泡泡入境疫苗的規定，再加上台灣疫苗覆蓋率大幅提升，返台5天加強自主健康管理加9天自主健康管理，不需要住14天的防疫旅館等政策，將有助於更多旅客前往帛琉旅遊。

帛琉觀光局台灣辦事處說，帛琉旅遊泡泡自8月14日重啟以來，相當成功，近2000多名旅客前往帛琉旅遊，目前相關旅遊業者及航空公司正研議申請從高雄往返帛琉的航班，希望未來能有更多台灣中南部旅客赴帛琉旅遊。
帛琉
帛琉與台灣旅遊泡泡
帛琉觀光局台灣辦事處

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更新時間 : 2021-10-21 15:41 GMT+08:00

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