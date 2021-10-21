【美準駐中大使勃恩斯】駁斥「東升西降」 將助台抗中

美國前國務次卿、美國駐中大使候選人勃恩斯（Nicholas Burns）在國會人事聽證會中闡述中國相關議題之立場。（圖／美聯社） &nb... 美國前國務次卿、美國駐中大使候選人勃恩斯（Nicholas Burns）在國會人事聽證會中闡述中國相關議題之立場。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）美國駐中大使提名人勃恩斯，於美東時間20日在國會人事聽證會上表示，儘管中國實力增長，外界不應誇大中國小看美國，未來將聯合盟友制衡中國，打破「東升西降」之說，並稱強化台灣防禦中國入侵威脅的能力應為美方優先事項。

美國前國務次卿、美國駐中大使候選人勃恩斯（Nicholas Burns）在國會人事聽證會中，向參議院外委會成員闡述對中議題立場。會後外委會將擇日就其提名案進行表決。通過後則會送交參議院全院審理，獲過半數參議員支持即算過關。

勃恩斯於會中開門見山指出，中國為美國21世紀最大地緣政治考驗，北京意圖成為印太區域最強大軍事、經濟與政治勢力，美國須與盟友攜手維繫自由開放印太。

台灣議題：遵行「一中政策」，優先確保台灣有能力抵抗入侵

路透社報導，在台灣議題上，勃恩斯認為華盛頓遵守現行「一中」政策，反對北京片面破壞現狀的是正確的。他認為，中國對台灣的軍事威脅見長，但維持一中政策是阻止中國台灣使用武力最明智及最有效的做法，如果美國持續且強有力的執行該項政策，就能收到成效。

勃恩斯表示，最重要的威攝是美國在印太地區保持軍事地位，但他也表示國會與行政部門完全有權利「擴大對台灣的軍備供應」。

法新社報導，勃恩斯在會上還譴責共機擾台一事，並稱這些行徑「相當令人反感」（especially objectionable）。他表示，在台灣議題上美國絕對不能相信中國人，美國的責任是使台灣無法遭受入侵。

利益導向：合作、競爭、挑戰三頭並進

勃恩斯將遵循總統拜登（Joe Biden）政府一貫立場，以美國利益為出發，當競爭則競爭，例如在新興科技領域；在氣候變遷、去核化等有共同利益領域則與之合作；在北京違反美國價值利益、威脅美國或其盟友之時也將有所作為，挑戰中國。

針對北京未遵循貿易投資規範，勃恩斯也承諾將向其究責，包括竊取智慧財產權、補貼作為、貨物傾銷與不公平勞工措施等。在應對中國在新疆、西藏與香港等地壓迫作為，也將直接與北京當局對話，展現強硬作風。

此外，勃恩斯認為美、中需有溝通管道，以降低雙方發生「意外爭端」的風險。他建議美國國會兩黨議員能出訪中國，親自向北京傳達關切，兩國領導人能直接對話最為重要。

駁「東升西降」：將聯合盟友抵制中國

面對中國宣稱世界局勢「東升西降」，勃恩斯強調，美國攜手盟友必能打破此說。中央社報導，勃恩斯強調中國並非如希臘神祇一樣萬能（not an Olympian power），中國在過去30至40年間，軍事、科技、經濟與政治能力皆大幅成長，但也面臨嚴峻人口、經濟與政治挑戰。「我們不應誇大中國實力或低估美國，我們需要的是自信，美國是個強大國家，我認為我們自身價值是對中戰略中最強大的一環，」勃恩斯說道。

勃恩斯指出，美國不同於中國的優勢在於，與日本、澳洲與南韓等多國組成聯盟；他認為歐洲也逐漸意識到中國威脅對歐洲、美國與印太盟友的威脅。與盟友共同行動是美國能做的最重要的事。

新冠疫源：促中國面對批評 給出解釋

針對新冠疫情源頭不明，勃恩斯直指問題出在中國。中國在疫情爆發初期，對自己人民與全世界隱瞞資訊長達1個月「應受到批評」。

勃恩斯批評中國一直阻擋疫源調查，近日也拒絕與世界衛生組織（WHO）新成立專家小組合作解答外界疑惑，勃恩斯強調應催促中國出來說清楚、講明白。