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台灣鐵路美學列車EMU3000型　獲選日本優良設計百大

台鐵EMU3000新城際列車獲最佳百大設計，預期12月底可正式投入營運。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/21 12:02
台鐵EMU3000新城際列車獲最佳百大設計(圖/台鐵局)

台鐵EMU3000新城際列車獲最佳百大設計(圖/台鐵局)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 鐵道上最美的風景！日立製作所、台鐵局以及台鐵美學委員等三方協力合作的EMU3000新城際列車，獲選2021年「最佳百大設計」。

繼鳴日號觀光列車入選2020 Good Design Award之後，日本設計振興會今(21)日公布2021年度優良設計獎（GOOD DESIGN AWARD）名單，在鐵路單元，台灣鐵路管理局的EMU3000型城際列車榮獲優良設計BEST 100。

由日立製作所、台鐵局以及台鐵美學委員等三方協力合作之EMU3000新城際列車，獲選2021年「最佳百大設計」(Good Design Best 100)，自1957年舉辦的Good Design是國際知名四大產品設計獎之一，與德國 IF、德國紅點、美國IDEA齊名競爭十分激烈。

此次為台鐵局台灣大眾運輸載具首獲此項殊榮，台鐵局透過新聞稿表示，其推動美學復興，主要源於108年2月當時推出的環島之星觀光列車引起各界對於台鐵美學及工藝的不小批評，在交通部林前部長佳龍的指示及協助下，台鐵局成立美學設計審議諮詢小組，此舉為政府部門首創，也帶動台鐵美學復興之路，才會有鳴日號觀光列車、最美的區間車EMU900 以及今日獲選Good Design 最佳百大的EMU3000等成果展現，並逐步建立台鐵重視細節的作業習慣。

本次EMU3000獲選為最佳百大，評選委員給予的評價，主要為：何謂具備 「台灣特色」的列車？何謂不單指個別列車設計，而是考量整個鐵路車輛設計的方案？本案同時回應了這個問題，在設計意象部份，本專案透過一般民眾與在地專家再三地討論，透過將「台灣特色」的深層意涵轉為語言及簡潔外觀，搭配柔和洗煉的內裝，完全沒有華麗或奇異的元素，卻富有質感。

台鐵局說明，設計過程也打破以往僅由機關及製造商進行車輛設計的框架，而是連結營運者、使用者、開發者，透過公開展示、民眾意見調查及討論，再到營運推廣。

EMU3000目前已有3編組列車運抵台灣，正由台鐵局會同日立公司以及獨立驗證與認證顧問公司(IV&V)進行性能調校與測試中，台鐵局及IV＆V將持續嚴格要求與把關各項測試工作及性能驗證，以確保列車安全、可靠及舒適，預期12月底可正式投入營運。
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台鐵美學
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更新時間 : 2021-10-21 12:37 GMT+08:00

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