AZ混打BNT有譜！台灣指揮官陳時中：規劃第13輪實施　邊境管制是否放寬•視第2劑疫苗涵蓋率而定

台北市15日開放BNT疫苗第1劑在花博爭艷館大型接種站施打。中央社 台北市15日開放BNT疫苗第1劑在花博爭艷館大型接種站施打。中央社

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）COVID-19疫苗混打擴大開放有譜！衛福部長陳時中今天在立法院衛環委員會專案報告提及，規劃於第13輪疫苗預約時，提供部分接種第1劑AZ疫苗超過10週者，第2劑混打BNT疫苗。

中央流行疫情指揮中心今天（２１）日上午宣布，下午記者會暫停舉行一次。繼昨（２０日）中午臨時喊卡，連續2天都因官員有其他公務，無人主持記者會而停開，但下午2時仍會發布新聞說明疫情。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部長陳時中今上午至立法院社會福利及衛生環境委員會進行專案報告，提及日後COVID-19（2019冠狀病 毒疾病）疫苗混打規劃。

報告中指出，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）先前開會決議，COVID-19疫苗第1劑接種AZ疫苗的第1類至第3類優先接種對象，第2劑使用mRNA疫苗接種，且2劑接種間隔至少8週。

報告提到，指揮中心考量現階段維持醫療量能人員須速完成2劑疫苗接種的必要性，已開放第1類具有執業登記的醫事人員及醫療院所第一線非醫事人員，接種第1劑AZ疫苗超過10週，尚未接種第2劑疫苗者，以莫德納（Moderna）疫苗完成第2劑接種。

陳時中報告提到，後續將視疫情與疫苗狀況，將規劃於預約平台第13輪，提供部分接種第1劑AZ疫苗超過10週者，以輝瑞BNT疫苗完成第2劑接種。

台灣民眾黨立委賴香伶質詢提及混打規劃，是否與國內疫苗混打研究有關，陳時中答詢回應，主要是參考國外混打資料，但國內目前醫事人員混打，並無明顯副作用或不良反應，看起來結果不錯。

陳時中也說，目前專家會議僅同意AZ混打mRNA疫苗，即莫德納或輝瑞BNT疫苗；至於高端疫苗是否可混打，還需要更多證據。

COVID-19疫苗人口涵蓋率逐步提升，學者籲應思考疫苗施打資料與國際流通，恢復國際往來。陳時中今天說，邊境放寬要等到2劑疫苗涵蓋率達一定比例再思考。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙昨表示，全球約7成國家放寬邊境管制，台灣也要思考如何讓國內疫苗施打資訊與國際流通，透過免疫護照，讓施打2劑疫苗的民眾能快速通關。

陳時中今上午列席立法院社會福利及衛生環境委員會專案報告，會前接受媒體聯訪。

媒體提問關於邊境管制放寬事宜，陳時中回應，內需市場因有相關振興方案，應可看到成績；至於邊境管制放寬，則要等第2劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗涵蓋率達一定比例再思考。

近期第12輪開打，即將迎來史上最大COVID-19疫苗接種方案，台北市出現疫苗接種量能不足問題，引發討論。台北市長柯文哲昨天質疑，中央是為了拚10月疫苗涵蓋率達7成目標。

對此陳時中回應，疫苗涵蓋率訂定目標就盡力達成，但他強調，疫苗施打與疫苗進貨狀況有關，也希望有疫苗時，需要的人就盡快預約接種。

至於因第12輪疫苗中莫德納疫苗第2劑出現造冊又重複預約狀況，昨（２０日）傍晚指揮中心宣布，加開55至64歲可優先於22日預約接種。

陳時中坦言，因有11萬多名65歲以上長者，原本就是造冊接種，但又到平台預約，占掉相關名額，針對有2萬多名55至64歲尚未預約且符合資格者，及時加開預約，並可在28至31日接種。

媒體也提問國產高端疫苗與美國認證狀況，陳時中說，近日高端疫苗臨床試驗發表於知名學刊，顯示是大家認可的研究成果，至於與美國方面的疫苗認證，溝通仍持續進行中。

近日台灣東洋遭調查內線交易，媒體提問是否也會查高端疫苗，陳時中說，此為檢調單位與金管會要做的事情。

針對不同廠牌的COVID-19疫苗混打進度，陳時中說，必須要看疫苗到貨狀況，下月（１１月）有機會開放一般民眾混打。