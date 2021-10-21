〈投資理財〉金融體系轉骨年　挑戰、機會兼俱

新冠肺炎肆虐，造成全球產業環境遽烈改變，台灣金融體系正悄然改 變，是挑戰，也是機會，值得投資人細細觀察，掌握難得際遇， 選擇好標的，替自己創造財富。

金融類股中，證券商遇到50年來難得機會，每日成交量達從過去曾 經不滿千億元，到現在動輒2、3000億元，甚至4、 5000億元。證券商營收獲利，與過去已不可同日而語， 反差之大，令人咋舌。證券股究竟替投資人帶來什麼樣商機？ 數字會説話，讓業績數字忠實解答。

先從上市公司談起，證券界的龍頭元大金，從去年開始，獲利不俗， 業務範圍多元，包括證券、保險、期貨、證金、銀行、投信⋯，看得 出來證券市場興衰，對其營收影響相當大，元大金去年EPS1. 99元，現金股息1.2元，同創10年新高，股價也一樣， 52週最高價為27.8元。迄9月EPS已達2.33元， 比去年全年還高。

擁有凱基證券，雄踞全台第2大證券市場版圖的開發金，預定今年1 2月27日併購中國人壽，至9月為止，EPS已達2.05元， 近10年新高，已超越去年全年度EPS 0.87元，股價近52週，最高亦達14.9元，引起矚目，未來 還有成長空間，值得注意。

統一證券資本額139.98億元，在專業證券商中不算小，業績表 現不俗，去年EPS2.58元，配息1.5元，配股0.4元， 今年9月EPS已達2.315元，依此進度推算，全年獲利應該不 錯，股價近52週最高30.75元。統一證券是統一集團轉投資事 業，企業形象值得肯定。

上櫃公司部分，日盛金資本額377.25億元，擁有日盛證券，在 業界實力不容小覷，雖然目前面臨富邦金併購，但是前9月EPS仍 繳出0.88元不錯的成績單，比起2020年全年EPS 0.77元，配息0.385元，配股0.165元，預料今年應該 保持成長，可創近年新高。

致和證券資本額25.17億元，今年前9月EPS已達2.013 元，2020年全年EPS 1.98元，配股0.6元，配息亦0.6元，股價52週最高到達 29.8元。今年獲利超越去年應不困難，投資人可以注意。

宏遠證券資本額33.08億元，今年表現不俗，前9月已達3.1 5元，2020年EPS 1.24元，配息0.5元，52週最高股價創下29.05元紀錄 。宏遠證券去年承銷業務完成IPO、SPO主協辦案件共34件， 經紀業務因今年2月受讓光隆證券，全台營業據點增加達10處。 預料今年獲利創10年新高，應不困難。

康和證券資本額59.45億元，今年前9年EPS 1.25元，2020年EPS 1.83元，配息1.22元，近52週新髙價格為19.65元。 由於CSR獲得BSI認證，康和證連續兩年入選「櫃買富櫃指數2 00成份股」，公司經營穩健。

大展證券資本額25 .24億元，今年前9月EPS 2.27元，已超過去年全年EPS 1.03元。去年配息0.723元，52週最高價曾經來到28. 5元。大展證券以經紀業務為主，預料今年獲利應該值得期待。

福邦證券資本額30億元，今年9月EPS 3.28元，2020年EPS1.05元，配股0.55元，配息 0.15元，52週股價最高到21.3元。福邦證已轉型投資銀行 ，經營穩健。今年前9月獲利已超越去年全年獲利， 再創新高並不困難，而且福邦證已宣布將推動上櫃轉上市， 企圖心強烈，近年財務亦逐年成長，未來展望不錯。

由於近年台灣證券市場快速成長，已改變生態，證券商獲利成長，上 市櫃公司獲利佳，市場成長，股價表現不俗，帶動保險公司、銀行、 票券、期貨，整體金融體系營收、獲利都有不錯成長，值得觀察注意 。今年是金融界轉骨年，投資人可以選擇好標的，長期投資。