〈投資理財〉金融體系轉骨年　挑戰、機會兼俱

新冠肺炎肆虐，造成全球產業環境遽烈改變，台灣金融體系正悄然改變，是挑戰，也是機會，值得投資人細細觀察，掌握難得際遇，選擇好標的，替自己創造財富。
金融類股中，證券商遇到50年來難得機會，每日成交量達從過去曾經不滿千億元，到現在動輒2、3000億元，甚至4、5000億元。證券商營收獲利，與過去已不可同日而語，反差之大，令人咋舌。證券股究竟替投資人帶來什麼樣商機？數字會説話，讓業績數字忠實解答。
先從上市公司談起，證券界的龍頭元大金，從去年開始，獲利不俗，業務範圍多元，包括證券、保險、期貨、證金、銀行、投信⋯，看得出來證券市場興衰，對其營收影響相當大，元大金去年EPS1.99元，現金股息1.2元，同創10年新高，股價也一樣，52週最高價為27.8元。迄9月EPS已達2.33元，比去年全年還高。
擁有凱基證券，雄踞全台第2大證券市場版圖的開發金，預定今年12月27日併購中國人壽，至9月為止，EPS已達2.05元，近10年新高，已超越去年全年度EPS 0.87元，股價近52週，最高亦達14.9元，引起矚目，未來還有成長空間，值得注意。
統一證券資本額139.98億元，在專業證券商中不算小，業績表現不俗，去年EPS2.58元，配息1.5元，配股0.4元，今年9月EPS已達2.315元，依此進度推算，全年獲利應該不錯，股價近52週最高30.75元。統一證券是統一集團轉投資事業，企業形象值得肯定。
上櫃公司部分，日盛金資本額377.25億元，擁有日盛證券，在業界實力不容小覷，雖然目前面臨富邦金併購，但是前9月EPS仍繳出0.88元不錯的成績單，比起2020年全年EPS 0.77元，配息0.385元，配股0.165元，預料今年應該保持成長，可創近年新高。
致和證券資本額25.17億元，今年前9月EPS已達2.013元，2020年全年EPS 1.98元，配股0.6元，配息亦0.6元，股價52週最高到達29.8元。今年獲利超越去年應不困難，投資人可以注意。
宏遠證券資本額33.08億元，今年表現不俗，前9月已達3.15元，2020年EPS 1.24元，配息0.5元，52週最高股價創下29.05元紀錄。宏遠證券去年承銷業務完成IPO、SPO主協辦案件共34件，經紀業務因今年2月受讓光隆證券，全台營業據點增加達10處。預料今年獲利創10年新高，應不困難。
康和證券資本額59.45億元，今年前9年EPS 1.25元，2020年EPS 1.83元，配息1.22元，近52週新髙價格為19.65元。由於CSR獲得BSI認證，康和證連續兩年入選「櫃買富櫃指數200成份股」，公司經營穩健。
大展證券資本額25 .24億元，今年前9月EPS 2.27元，已超過去年全年EPS 1.03元。去年配息0.723元，52週最高價曾經來到28.5元。大展證券以經紀業務為主，預料今年獲利應該值得期待。
福邦證券資本額30億元，今年9月EPS 3.28元，2020年EPS1.05元，配股0.55元，配息0.15元，52週股價最高到21.3元。福邦證已轉型投資銀行，經營穩健。今年前9月獲利已超越去年全年獲利，再創新高並不困難，而且福邦證已宣布將推動上櫃轉上市，企圖心強烈，近年財務亦逐年成長，未來展望不錯。
由於近年台灣證券市場快速成長，已改變生態，證券商獲利成長，上市櫃公司獲利佳，市場成長，股價表現不俗，帶動保險公司、銀行、票券、期貨，整體金融體系營收、獲利都有不錯成長，值得觀察注意。今年是金融界轉骨年，投資人可以選擇好標的，長期投資。