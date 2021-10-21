集公民科學家之力！長期追蹤繁殖鳥類族群趨勢 臺灣朱雀和烏頭翁族群數顯著下降

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為了掌握臺灣繁殖鳥類的族群趨勢變動情形，自2009年起，特有生物研究保育中心推動「臺灣繁殖鳥類大調查(Taiwan Breeding Bird Survey, BBS Taiwan)」，號召全臺各地具有鳥類辨識能力的公民科學家於鳥類主要繁殖季節的3-6月間，在各自認養的樣區進行數鳥的任務，逐年監測追蹤、以及部分鳥種族群明顯變動的科學性數據，可為生態環境提出警訊。

特生中心表示，研究團隊分析追蹤2009-2020年的資料顯示，保育類鳥種中的臺灣朱雀和烏頭翁的族群顯著下降，而生活在農地和草叢的棕三趾鶉、斑紋鷦鶯、灰頭鷦鶯、褐頭鷦鶯、棕背伯勞和粉紅鸚嘴的族群，亦呈現明顯下降的趨勢，是需要關注和警覺的現象。然而，並非每一種鳥類的族群趨勢往上走就是一件喜事，好比說，外來種的灰頭椋鳥和白腰鵲鴝族群趨勢持續成長的狀況，對於台灣本土鳥種和生態造成的威脅也是一種警訊。

今年邁入第13年的「臺灣繁殖鳥類大調查」是眾多志工完成的公民科學活動，累積超過70萬筆的鳥類調查資料，已有約4百多名公民科學家，不分年齡，從9歲到70歲以上，在各自認養的樣區調查當地的鳥種組成和數量，範圍遍及臺灣全島和金門、蘭嶼等離島，以固定的時節、地點及方法，記錄臺灣繁殖鳥類的現況，並逐年累積長期的監測資料，特生中心希望藉由此活動，讓公民科學家用自己的力量展現對臺灣生態環境的關心和熱情。

「臺灣繁殖鳥類大調查」所得資料經過匯集與檢核後，部分已陸續開放於「臺灣生物多樣性網絡（TBN）」、「臺灣生物多樣性資訊機構之入口網（TaiBIF）」和「eBird Taiwan賞鳥資料庫」等公開資料庫，不僅可以供各界人士參考運用，也成為全球皆可共享的鳥類資訊。

斑紋鷦鶯。(照片來源：特生中心提供/黃國維 攝)

褐頭鷦鶯。(照片來源：特生中心提供/黃國維 攝)

粉紅鸚嘴。(照片來源：特生中心提供/彭國棟 攝)

志工參與臺灣繁殖鳥類大調查。(照片由特生中心提供 /范孟雯 攝)