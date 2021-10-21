布局疫後經濟 美蒙大拿州亞太商務辦事處重返台北

美國蒙大拿州州長強佛特（Greg Gianforte）與台灣駐西雅圖辦事處處長甄國清及台灣代表團成員在州長辦公室會面。（圖／蒙大拿州政府提... 美國蒙大拿州州長強佛特（Greg Gianforte）與台灣駐西雅圖辦事處處長甄國清及台灣代表團成員在州長辦公室會面。（圖／蒙大拿州政府提供）

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）時隔9年，美國農牧大州之一的蒙大拿州州長強佛特於當地時間20日宣布在台灣復設亞太商務辦公室，並表示台灣是蒙大拿州重要市場，台美共享個人自由與自由市場機制。

蒙大拿州（Montana）州長強佛特（Greg Gianforte）與台灣駐西雅圖辦事處處長甄國清、蒙州商務廳長奧斯特曼（Scott Osterman）在蒙州議會大廈攜手主持記者會，正式宣布「美國蒙大拿州亞太商務辦事處」重返台北。

該商務辦事處設立於1988年，因預算緊縮在2012年關閉在台辦事處，後因綜合考量亞太市場，以及台灣優異地理位置與東南亞市場連結密切，有助布局疫後經濟，州議會於今年3月通過預算，由蒙州前駐台代表王美美將重掌辦事處。

全美第4大、位於西北土地遼闊的蒙大拿州主要出口農產品到台灣，並從台灣進口機器。蒙大拿州政府指出，在2019年和2020年，台灣購買超過1.75億美元的蒙大拿州商品，為該州最大的貿易夥伴之一。

強佛特向中央社記者表示，對蒙州的亞太商務能以實體形式重回台灣深感振奮。他指出「蒙大拿州是自由和自由市場的聖殿」並引以為傲。他認為，台美共享個人自由與自由市場機制的關鍵信念，而擁有共同信念的國家之間應強化彼此的關係。

強佛特說，「身為蒙大拿人，我們最自豪的是在這個州種植、養殖或製造的世界級產品，我們很幸運有台灣這個貿易夥伴，認可我們商品的卓越質量」，並稱通過台灣商務辦事處，該州生產商與製造商將有更多機會進入臺灣這個重要市場，為雙方帶來新商機。

甄國清致詞指出，台灣是蒙大拿州第6大貿易夥伴，外交部與駐西雅圖辦事處將持續促進雙邊經貿更上一層樓。這是去（2020）年台灣與蒙州簽署駕照相互承認協議，以及蒙州參、眾議會連續兩議會議期通過聯合友台決議文之後，另一個深化台美關係的重要里程碑。

目前正值蒙州議會休會期間，多位州級參、眾議員仍出席發佈會力挺台灣。聯邦參議員泰斯特（Jon Tester）、戴恩斯（Steve Daines）和聯邦眾議員羅勝戴（Matt Rosendale）也派代表到場轉達祝商務賀辦公室的復設。