布局疫後經濟 美蒙大拿州亞太商務辦事處重返台北

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）時隔9年，美國農牧大州之一的蒙大拿州州長強佛特於當地時間20日宣布在台灣復設亞太商務辦公室，並表示台灣是蒙大拿州重要市場，台美共享個人自由與自由市場機制。
蒙大拿州（Montana）州長強佛特（Greg Gianforte）與台灣駐西雅圖辦事處處長甄國清、蒙州商務廳長奧斯特曼（Scott Osterman）在蒙州議會大廈攜手主持記者會，正式宣布「美國蒙大拿州亞太商務辦事處」重返台北。
該商務辦事處設立於1988年，因預算緊縮在2012年關閉在台辦事處，後因綜合考量亞太市場，以及台灣優異地理位置與東南亞市場連結密切，有助布局疫後經濟，州議會於今年3月通過預算，由蒙州前駐台代表王美美將重掌辦事處。
全美第4大、位於西北土地遼闊的蒙大拿州主要出口農產品到台灣，並從台灣進口機器。蒙大拿州政府指出，在2019年和2020年，台灣購買超過1.75億美元的蒙大拿州商品，為該州最大的貿易夥伴之一。
強佛特向中央社記者表示，對蒙州的亞太商務能以實體形式重回台灣深感振奮。他指出「蒙大拿州是自由和自由市場的聖殿」並引以為傲。他認為，台美共享個人自由與自由市場機制的關鍵信念，而擁有共同信念的國家之間應強化彼此的關係。
強佛特說，「身為蒙大拿人，我們最自豪的是在這個州種植、養殖或製造的世界級產品，我們很幸運有台灣這個貿易夥伴，認可我們商品的卓越質量」，並稱通過台灣商務辦事處，該州生產商與製造商將有更多機會進入臺灣這個重要市場，為雙方帶來新商機。
甄國清致詞指出，台灣是蒙大拿州第6大貿易夥伴，外交部與駐西雅圖辦事處將持續促進雙邊經貿更上一層樓。這是去（2020）年台灣與蒙州簽署駕照相互承認協議，以及蒙州參、眾議會連續兩議會議期通過聯合友台決議文之後，另一個深化台美關係的重要里程碑。
目前正值蒙州議會休會期間，多位州級參、眾議員仍出席發佈會力挺台灣。聯邦參議員泰斯特（Jon Tester）、戴恩斯（Steve Daines）和聯邦眾議員羅勝戴（Matt Rosendale）也派代表到場轉達祝商務賀辦公室的復設。