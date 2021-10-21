暖心！台灣藝術家《種一片心田》大町市居民共製　答謝日本贈疫苗北阿爾卑斯國際藝術節登場

游文富作品《種一片心田》將金黃漸層到白色的竹籤一一插入泥土中，構成大町市山間夏秋稻田與冬季雪景的美好意象（攝影：本郷毅史） 游文富作品《種一片心田》將金黃漸層到白色的竹籤一一插入泥土中，構成大町市山間夏秋稻田與冬季雪景的美好意象（攝影：本郷毅史）

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 台灣藝術家游文富裝置藝術《種一片心田》和日本居民共製，藉此答謝日本在疫情中暖贈台灣疫苗，已於北阿爾卑斯國際藝術節登場。

日本「北阿爾卑斯國際藝術節2020-2021」由越後妻有大地藝術節總監北川富朗擔任藝術總監，以三年展形式結合長野縣大町市的自然景觀與人文風土，透過藝術創作及展示推動地方創生及地域復興，共有來自各國36組藝術家參展，自今年10月2日至11月21日舉行。

駐日台灣文化中心為協助台灣參展藝術家與日本藝術界交流，與日本重要藝術媒體『美術手帖』合作辦理第二場「名家講堂三部曲－大師導讀藝術節」線上系列講座，19日晚間8點由首次參與「北阿爾卑斯國際藝術節」的游文富與日本藝術家淺井裕介展開線上對談，並由熟悉亞洲藝文生態的日本文化研究者山本浩貴擔任主持人，分享疫情下的跨國參展與在地共創的心路歷程。

台灣文化中心表示，雖因疫情導致跨國移動與藝文交流的諸多限制，文化部仍積極推動台灣藝術家在日本重要藝術節參展，讓台灣的藝術力量在國際舞台上不缺席。本次因應台灣藝術家因疫情無法親赴現場，改採台日視訊互動方式進行佈展，於長野縣信濃大町站站前廣場設置幾米參展作品《我在大町遇見一本書》的書童立體雕塑，同時延續2017年幾米首次參展計畫「街中圖書館」的主題概念，重新打造舒適的閱讀空間，邀請來訪者一同進入書本和自然的豐富世界。

游文富作品《種一片心田》則透過邀請當地居民與志工集體創作方式，將金黃漸層到白色的竹籤一一插入泥土中，構成大町市山間夏秋稻田與冬季雪景的美好意象，藉此表達對於日本在疫情中送暖贈台疫苗的感謝。

台灣藝術家游文富及日本藝術家淺井裕介於線上講座對談，同樣運用自然素材進行創作的游文富表示自己空軍出身的背景，因此會以彷彿飛行員眼睛觀看地球的方式進行地景藝術創作。

主持人山本浩貴指出，游文富的作品並非強制介入環境，而是著重與自然的調和且易於親近，游文富感性回應，「《種一片心田》是一份送給大町市居民的禮物，透過運用自然素材創作，讓富含生命力的作品在當地落地生根，與環境共存共榮，讓居民得以近距離觀察作品在四季變換中的樣貌，希望在傳達地景藝術的壯闊美好的同時，也能反映其終將回歸塵土的本質，藉此體會大自然帶給人類的溫暖及滋養，甚至是警訊。」