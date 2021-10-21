花旗銀行出售消金業務•傳要求潛在買家3年內不得僱用自家員工　台灣金管會調查中

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）花旗銀行出售消金業務，傳出和潛在買家簽訂3年內不得直接或間接招募、僱用花旗銀行員工，全金聯向金管會陳情要求協助查明。金管會20日表示，目前已請花旗銀行說明以釐清詳細情形。

花旗銀行今天(21日)對此回應，近來關於花旗銀行限制員工轉職的不正確且誤導消息，花旗銀行澄清相關陳述與事實全貌不符。

全國金融業工會聯合總會（全金聯）２０日指出，據全金聯掌握的消息，花旗（台灣）銀行將出售消金業務，卻和潛在買家簽署和員工權益攸關的契約，內容約束潛在買家在簽約3年內不能直接或間接招募、僱用自花旗銀行跳槽和轉職的員工。

全金聯說，外傳星展銀、渣打銀、國泰金、富邦金等業者都是潛在買家，換言之，國內大型金控業者和外銀都簽署此份契約的話，花旗銀行員工若想去其他銀行求職，有很高的機率會碰壁，影響工作權益。

全金聯已在9月27日行文金管會，並在10月12日和金管會銀行局會面，請金管會協助查明此份文件真實性，全金聯表示，若內容屬實，金管會應該要求花旗銀行暫緩實施，不能讓金融業樹立此歪風。

花旗銀行表示，保障員工工作權與發展前景是花旗銀行宗旨，花旗銀行在審酌買家時，始終將買家願意承諾給員工的工作條件和就業保障作為重要考量，並尊重所有員工個別職涯規劃，自從花旗銀行宣布出售消金業務以來，陸續有員工轉任其他金融機構，顯示花旗尊重、也不會阻止員工透過正常管道謀職的職涯規畫。

中央社報導，金管會銀行局官員20日晚間表示，金管會目前有3點原則:

第一，金融機構進行交易，通常會稱之為保密條款，不過凡是金融機構在進行併購過程簽訂的契約，都應符合相關法令規定，包含勞基法在內；因此，金管會在相關案件審酌上，都會考慮遵法性。

其次，員工為企業重要資產，確保一個企業穩健營運的前提是確保員工工作權益，特別是在相關交易，例如併購案的進行中，不管是併購方還是被併購方，都須確保員工權益，才能讓交易穩健進行。

第三，針對此案件，金管會已請花旗銀行檢視全金聯提供的相關資訊，並要花旗銀行提出充分說明。官員指出，花旗銀行除了和金管會解釋，更重要的是和員工說明清楚。截至目前，此案還在釐清詳情的程序中。