外媒寵兒！台北表演藝術中心明年開幕　開放租借三大劇場內部照片曝光

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)台北表演藝術中心將在2022年正式開幕，自即日起開放申請明年場地租借。

鄰近劍潭捷運站耗費十年打造，因外型獨特頻登外媒的台北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心)將在2022年正式開幕，將首度開放「大劇院」、「球劇場」、「藍盒子」等劇場2022年10月至12月檔期租用申請，申請時間自即日起至2021年10月28日止。

北藝中心由普立茲克建築獎得主-荷蘭建築師雷姆・庫哈斯（Rem Koolhaas）因士林夜市鴛鴦麻辣鍋之靈感，採用「3＋1」劇場設計，包含1500席的大劇院、500-800席的多形式藍盒子開放式劇場、世界唯一圓球觀眾席，可容納800人之鏡框式球劇場。其中大劇院可連通藍盒子成為2300席「超級大劇場」，這是國內首座巨型劇院，為全台最大舞台規模。

北藝中心大劇院的座位非扇形分佈，幾乎無視線不良區，且觀眾席無高樓層，提供觀眾清晰的看戲視野。球劇場最後一排觀眾席距離舞台僅22公尺，加上有19個莎士比亞劇場式獨立包廂，每個包廂可容納近15位觀眾。藍盒子則是目前台灣空間最大之專業實驗劇場，

為降低使用團隊的超時場租壓力，在輔助時段中，若未使用到場地設備及工作人員，則不收取場租費用；另外，為讓團隊減少場地租金的墊付壓力，在簽署「檔期租用契約書」時只需繳付劇場租金總額的40%作為訂金；保證金則延至場地使用首日前30日才需要與60%餘款一同繳交。

北藝中心規劃表演於下午15:00和晚上20:00開演，比一般場館晚半小時開演，便利上班族有充裕時間觀賞節目。劇場使用時段規劃為上午10:00-13:00、下午14:00-18:00、晚上19:00-23:00；最晚可至夜間23:00結束。

北藝中心表示，首波審查結果將於12月公告，將於明年起每年2月公告次年度「全年」可租用檔期，並受理申請，4月公告檔期審議結果。

以上照片由蔡耀徵攝影