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春天開花似下雪 臺灣原生植物「豆梨」將現身新北市

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/21 09:34
豆梨。（照片來源：林試所提供／林金榮先生攝）

豆梨。（照片來源：林試所提供／林金榮先生攝）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）臺灣原生植物「豆梨」將現身新北市四號公園，林業試驗所、國立臺灣圖書館、新北市中和區公所，以及新中和社區大學，將於明（22）日上午，在中和四號公園攜手種植豆梨，讓民眾就近觀賞臺灣原生植物之美。

林試所曾彥學所長表示，臺灣有非常多的原生植物適合栽植在城市，在多重的空氣汙染、高溫、乾旱等環境衝擊的今日，由這些原生植物所形成的都市森林能夠為居民降低極端氣候造成的衝擊，並且有舒緩心情、促進健康的作用。

林試所與國立臺灣圖書館、新北市中和區公所，以及新中和社區大學，自去年起在四號公園共同種植多種原生植物，示範建立全國首座韌性都市林，具有拋磚引玉之效，希望能將營造生物多樣性棲地的技術外擴到更多城市綠地。

林試所負責保存培育豆梨的馬復京副研究員指出，豆梨是薔薇科植物，果實極小僅一公分左右，小巧似豆故被稱為豆梨。原生於臺灣北、中部低海拔山區，但野外族群數量稀少。豆梨性喜高溫向陽之處，先前在四號公園試植生長情形良好，故此次大量密植營造豆梨林。豆梨之美主要是開花與落葉兩個時期，春天開花時滿樹潔白花瓣好似下雪，冬季葉落前轉成紅色，相當明艷，觀賞性佳。

林試所葛兆年研究員說，這次在韌性都市林示範區營造豆梨林，除了提供民眾優美景觀，豆梨果實是極佳的誘鳥食物，結果時可欣賞眾多野鳥在樹上大快朵頤，同時也是蜜源植物，可以吸引許多昆蟲採蜜，所以選植豆梨能讓生物更豐富，可提升該公園森林的韌性。

春天開花似下雪 臺灣原生植物「豆梨」將現身新北市

豆梨。（照片來源：林試所提供／林金榮先生攝）
豆梨
臺灣原生植物

更新時間 : 2021-10-21 11:03 GMT+08:00

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