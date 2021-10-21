涉誹謗蔡英文學歷案　台灣媒體人彭文正赴美未到庭•檢方聲請拘提

延伸閱讀：彭文正、林環牆英國倫敦國際記者會 公開要求LSE澄清台灣蔡總統論文真相

圖／取自彭文正10.20臉書po文

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前電視節目主持人彭文正涉誹謗總統蔡英文，指其學歷造假遭起訴。台北地院昨（２０日）開庭，人在美國的彭文正未到庭，檢方認為彭文正無正當理由不到庭，當庭聲請法官拘提彭文正。

台北地方法院於20日下午2時30分開庭，彭文正在2時35分於臉書發出聲明指出，

今天我無法出庭，我的內心沉痛無比，因為一個無能顢頇的防疫政策，讓我們這些在海外完成完整防疫措施和檢驗的人回到台灣仍然要被集中隔離； 因為情治單位的白色恐怖再現，連我在美國都還要跟監我，威脅著我身邊幫助我的家人和朋友。 我拒絕出庭，也無法出庭。

北院開庭期間，受命法官姚念慈詢問辯護人，彭文正為何未出庭，辯護人張靜等人宣讀彭文正的聲明(全文如下)，並強調彭文正很想回台，但考量他與蔡總統有多項官司，若回台集中隔離14天期間，恐有生命危險之虞，請求法官發函給中央流行疫情指揮中心，應讓打二劑COVID-19疫苗者，可居家隔離，以利已打二劑疫苗的彭文正回台參加開庭，也請求下次開庭庭期訂於12月底後，會敦促彭回台。

中央流行疫情指揮中心規定，因應全球Delta變異株流行，自6月27日零時起，全面提升入境人員檢疫措施，「重點高風險國家」以外國家地區旅遊史所有入境旅客，入境後應入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所14天。

據指揮中心10月15日最新公布，經調整後「重點高風險國家」為印度、英國及緬甸等3國，具該等國家旅遊史旅客，入境後仍應至集中檢疫所檢疫，且配合檢疫期間專案採檢。

中央社引述公訴檢察官劉承武庭上表示，彭文正無正當理由不到庭，為蓄意不到庭且拖延訴訟，有逃亡藏匿美國之虞，聲請拘提彭文正，庭後補上正式聲請書。

張靜表示，彭文正表明等到集中隔離14天管制結束，就會立刻回台，歡迎檢察官到美國去拘提；彭文正人在加州舊金山，循著國父孫中山的路，在美國做革命事業，因為台灣政府太爛。

此外，張靜等人主張，本件為重大囑目案件，質疑卻僅由一名法官獨任審理不滿意，也不滿法官姚念慈今天傳喚蔡總統的2名告訴代理人出庭，多次在庭上與姚念慈唇槍舌劍、辯論法條。

全案緣於，台大法律系名譽教授賀德芬等人指稱蔡總統「偽造論文及證書」，彭文正後來公開質疑蔡總統學歷造假，蔡總統控告彭文正等人。

台北地檢署認為彭文正為資深媒體工作者，未進一步查證作為下，為報一己私怨，且為讓所經營的「政經關不了」頻道有更高的訂閱數及點閱率，發布不實言論，依加重誹謗罪起訴彭文正；賀德芬因罪嫌不足，獲不起訴。

「假博士告真博士」彭文正聲明稿

(2021.10.20/彭文正臉書)

今天對我來說，別具意義；因為論文門終於可以走出偵查不公開、進入形式上公開審理的法院，可望窺見一絲陽光。

兩年前的今天，我親自到英國倫敦大學和倫敦政經學院上窮碧落下黃泉地搜尋蔡英文1983年的論文，結果連個論文編號都找不到。

兩年過後，起訴我的檢察官、審理我的法官，你們去過英國倫敦大學了嗎？

你們憑著傳真、影印和電子郵件就要縱放詐騙犯並且入我於罪嗎？

今天我無法出庭，我的內心沉痛無比，因為一個無能顢頇的防疫政策，讓我們這些在海外完成完整防疫措施和檢驗的人回到台灣仍然要被集中隔離；因為情治單位的白色恐怖再現，連我在美國都還要跟監我，威脅著我身邊幫助我的家人和朋友。

我拒絕出庭，也無法出庭。

我正告所有用政治和司法手段迫害我的人，我放棄言論自由的抗辯，代表蔡英文的國家公訴檢察官請不要浪費時間在這個法律的論辯上；我唯一的抗辯就是「蔡英文是個假博士」。

我對於這900多個日子以來所堅持的事，毫不後悔；對於一路支持公理正義的朋友們，心存感激。

我的律師張靜和李震華會全權代表我闡明我的法律立場，並轉達我給劉承武檢察官和姚念慈法官的一句忠告：「以良知做見證，對歷史負責任」。

聲明人：彭文正 2021.10.20