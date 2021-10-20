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2021臺灣服務業大評鑑　和逸飯店‧台北忠孝館 榮獲飯店類銅獎與服務尖兵獎

用暖心合意服務感動旅客

By 台灣英文新聞
2021/10/20 20:08
2021臺灣服務業大評鑑　和逸飯店‧台北忠孝館 榮獲飯店類銅獎與服務尖兵獎

「2021臺灣服務業大評鑑」近日舉辦頒獎典禮，國泰飯店觀光事業旗下HOTEL COZZI和逸飯店‧台北忠孝館榮獲「商務飯店類銅牌獎」殊榮，同時在該館服務的客務副理白家甄，因真誠細膩的服務態度，讓旅客感到溫暖與無微不至的親切感，更獲得「服務尖兵獎」肯定。

榮獲「服務尖兵獎」的客務副理白家甄，自和逸飯店‧台北忠孝館開館以來就在此服務長達7年時間，因秉持著將心比心態度，讓自己站在客人角度去思考，熱忱協助旅客各項疑難雜症。她總是掛著微笑服務的臉龐，也不因疫情下被口罩遮掩有所鬆懈，改以眼神傳達溫度，搭配一聲甜美日常問候「早安，昨晚睡得好嗎？」，讓下榻飯店的旅人倍感親切溫暖，充分發揮COZZI品牌服務精神。此外她觀察到，不同於提早安排行程的國際旅客，國人旅遊往往較隨興，時常會發生下榻飯店後直接向櫃檯詢問新興景點或熱門餐廳詳細資訊，因此白家甄會在休假時刻意安排相關行程，將親身體驗感想真摯分享給來訪旅客。

除了個人獎項，和逸飯店‧台北忠孝館今年首度勇奪「商務飯店類銅牌獎」，堅守和逸飯店「時時體貼‧處處合意」品牌宗旨，協理連敏政表示，台北忠孝館不以一成不變標準化流程應付，而是針對每個到訪貴賓提供客製化服務，不論是商務或度假行程，營造出如家般輕鬆自在的氛圍，以有溫度的服務豐富入住者的身心記憶，將台北忠孝館打造成旅客在台北的家。

連敏政舉例，因疫情之故，有好幾位無法返國的外籍商務人士長住飯店，前陣子中秋節要到了，館內擅長烘焙的夥伴特別用心製作月餅分享，讓外籍旅客也能感受到佳節氣氛，另外也在旅客生日當天，召集飯店各部門值班同仁為客人慶生，使隻身在外的商務客倍感溫馨。緊鄰捷運善導寺站的台北忠孝館，近台北車站商圈，是完美三鐵共構的絕讚住宿地點，鄰近充滿藝文氣息的華山文創園區，自然散發的閒適氛圍，最適合安排一趟滿足身心靈的輕旅行。

由工商時報主辦「臺灣服務業大評鑑」於今年已邁入第十年，委由專業神秘客機構進行稽查共計34個業種、364個企業、454個店點，總計動員神秘客1,362人次訪查，稽查第一線服務人員逾2,200人，查訪面向包含環境設施、基本服務、專業服務、服務應變及客訴處理等。另有魅力品質（是否有意想不到的服務），以及反轉品質（是否發生令顧客扣分的意外）…等加減分考核機制。

更新時間 : 2021-10-20 21:02 GMT+08:00

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