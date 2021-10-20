台北遠東香格里拉 萬聖節限定蛋糕與調酒　賣萌耍酷 Fun膽搗蛋慶萬聖

搞怪有理的萬聖節即將來臨，即日起至10月31日，台北遠東香格里拉推出期間限定主題甜點和調酒與大小朋友同歡！法籍甜點主廚胡孟洋 (Yann Roumanille) 巧思設計一系列挑戰創意、驚豔味蕾的萬聖節限定甜點，於一樓The Cake Room販售，包含暗黑蜘蛛網、鬼腦袋造型杯子蛋糕等，幽默搞怪無極限！38樓的馬可波羅酒廊也祭出主題調酒應景，以伏特加、龍舌蘭為基底的創意特調，呈現骷髏、殭屍手爪等吸睛造型，充滿節慶儀式感！最受闔家歡迎的遠東Café 自助餐廳還特別於10月31日萬聖節午餐時段舉辦萬聖餅乾DIY親子活動，名額有限，需事先訂位 (02) 7711-2080。萬聖節限定蛋糕需三天前預訂，詳洽(02) 7700-3155。

The Cake Room (1F) 萬聖節限定甜點

萬聖節就是要搞怪！法籍主廚胡孟洋 (Yann Roumanille) 特別以萬聖節主題設計節慶限定甜點，迎接這個可以盡情搗蛋的搞怪節日，各種吸睛糕點，無論在自家舉辦派對或參加聚會當伴手禮，絕對是備受矚目的焦點！

暗黑蜘蛛網 (7吋1,680元/小蛋糕250元)

不同以往繽紛色彩的甜點，主廚為萬聖節特別端出暗黑系蛋糕，外層以巧克力糖釉呈現晶亮黑外型，襯托以白巧克力勾勒出的蜘蛛網線條，上面還有幾隻栩栩如生的蜘蛛爬行，不僅造型十分吸睛，獨特風味亦是令人驚豔！柔軟綿密的巧克力海綿蛋糕，內藏黑莓果醬餡，再以帶有伯爵茶香的奶油慕斯包覆，茶香與苦甜可可和奶油慕斯交織堆疊，多層次口感讓人情願深陷在這暗黑裡。

萬聖南瓜 (7吋1,680元/小蛋糕250元)

萬聖節必備的南瓜，經由主廚的巧思妙手，變化出恰如其名的南瓜口味蛋糕，以紅茶蘋果醬與南瓜泥特製的慕斯包覆香草海綿蛋糕，底層是巧克力可可脆餅，不僅嚐到當季最純粹濃郁的南瓜，豐富口感帶著紅茶的茶香與蘋果清甜風味，南瓜造型還以金箔與黑蝙蝠點綴，是最應景的奢華滋味！

鬼腦袋 (每個220元)

萬聖節一定要來點充滿童趣的甜點！可愛的腦袋造型杯子蛋糕，外層是香草蛋糕，咬下後流出的一股鮮紅是酸甜可口的櫻桃糖漿，腦袋造型則是以櫻桃奶油糖霜勾勒出大腦紋路，點上白巧克力造型眼球，為萬聖節畫龍點「睛」，趣味十足，絕對擄獲大小孩的心。

巫婆手指 (250元/6片)＆萬聖脆脆 (260元/6片)

宛若巫婆手指的奶油餅乾和抹茶餅乾令人毛骨悚然，維妙維肖的指甲造型是以杏仁顆粒裝飾，驚悚斷指充滿濃郁奶油香氣，酥脆口感越吃越順口，絕對讓人「食指大動」！另外還有幽靈鬼怪們化身成超可愛「萬聖脆脆」，肉桂餅乾以超萌蝙蝠寶寶、骷髏頭與白色小幽靈為造型，刷上黑白牛奶巧克力，搞怪又可愛，是充滿節慶感的萬聖節主題餅乾！

馬可波羅酒廊 (38F) 萬聖創意特調

萬聖節不只是兒童專屬，10月底前到馬可波羅酒廊感受大人系的節慶主題調酒，還可享買一送一的優惠！調酒師團隊特別以龍舌蘭和伏特加為基底，創意搭配出多款獨具風味又令人會心一笑的特色調酒，給大人們暫時擺脫平日的嚴肅，來點黑色幽默的微醺時刻！

女巫的獻禮 (390元)

調酒師特別在香檳杯上吹製一顆水晶球泡泡，好似可看透未來的女巫，以帶有草本清香的龍舌蘭為基酒，加上葡萄柚與檸檬汁，最後再以蘇打水調和，看似簡單的材料，一飲而下，舌尖即刻感受到碳酸氣泡與果酸相互流竄宛如閃電，好似女巫藥水神秘誘人，一抹萬聖憂懼油然而生。

骷髏的復仇 (390元)

外表以骷髏造型酒杯盛裝驚悚感十足，以伏特加和白葡萄利口酒為主調，調酒師巧思以新鮮紫蘇入酒，運用紫蘇葉帶有桂花香和馬告的獨特氣味，呼應著白葡萄利口酒中的橙花香，最後再加入蜂蜜和檸檬汁調和，讓人原以為是沉重的復仇滋味，其實是放下後清新沁涼的輕盈酸甜！

惡魔的饗宴 (390元)

眼前陣陣白色乾冰氤氳，詭譎氣氛令人寒毛直豎！以伏特加為基底，搭配熱帶百香果、哈密瓜利口酒與萊姆汁，再以蘋果汁中和酸度，多重熱帶水果堆疊調和，果香中帶有炙熱烈口伏特加，晶瑩剔透的綠色酒液杯緣再掛上充滿童趣的蟲蟲造型水果軟糖，讓原本伏特加成熟酒香中流露一股兒時熟悉的水果氣味，就是要引出塵封已久的童心，趕赴一場惡魔的饗宴。

同場加映 遠東Café自助餐廳 萬聖餅乾DIY 親子活動

深受大人小孩喜愛的遠東Café自助餐廳於10月31日(週日)萬聖節午餐時段，不僅在甜點餐檯上增添應景的萬聖節主題甜點，還將舉辦輕鬆趣味的餅乾DIY親子活動，盡情天馬行空發揮想像力，一起動手搞鬼玩創意，妝點出屬於自己的萬聖主題餅乾，好吃又好玩！