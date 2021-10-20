限時6小時！10/22加開莫德納第2劑「55至64歲」民眾預約　10/28起開打

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）「COVID-19公費疫苗預約平臺」第12期第一階段預約已於今（20）日中午12時截止，莫德納疫苗第2劑出現造冊又重複預約狀況，造成許多民眾預約不到。中央流行疫情指揮中心宣布，加開55至64歲民眾預約莫德納疫苗第二劑接種，於22日上午10時至下午4時開放預約，預計28至31日施打。

指揮中心發言人莊人祥說明，第12期第1階段莫德納（Moderna）第2劑符合預約資格為62萬6911人，但僅約18萬人完成預約，其中11.5萬人為65歲以上造冊接種對象，卻重複預約，占去預約名額。

至於55至64歲民眾則有6.5萬人完成莫德納第2劑預約，因應上述重複預約狀況，莊人祥說，原本規劃第1階段未預約者，可於第2階段預約，現在優先開放，提前於22日上午10時至下午4時預約，並於28至31日接種。

莊人祥說，加開時段符合預約資格者，為「7/16(含)前已接種莫德納第一劑之64歲至55歲尚未預約民眾[即1957/1/1-1966/12/31(含)間出生]」的民眾，預約可接種第2劑，人數約2.6萬人。

莊人祥表示，預約提醒簡訊將於10月21日下午2時陸續發送，請符合資格民眾記得預約。