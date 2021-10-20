Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

限時6小時！10/22加開莫德納第2劑「55至64歲」民眾預約　10/28起開打

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/20 19:19
中央流行疫情指揮中心宣布，10月22日加開55至64歲民眾預約莫德納疫苗第二劑接種。

中央流行疫情指揮中心宣布，10月22日加開55至64歲民眾預約莫德納疫苗第二劑接種。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）「COVID-19公費疫苗預約平臺」第12期第一階段預約已於今（20）日中午12時截止，莫德納疫苗第2劑出現造冊又重複預約狀況，造成許多民眾預約不到。中央流行疫情指揮中心宣布，加開55至64歲民眾預約莫德納疫苗第二劑接種，於22日上午10時至下午4時開放預約，預計28至31日施打。

指揮中心發言人莊人祥說明，第12期第1階段莫德納（Moderna）第2劑符合預約資格為62萬6911人，但僅約18萬人完成預約，其中11.5萬人為65歲以上造冊接種對象，卻重複預約，占去預約名額。

至於55至64歲民眾則有6.5萬人完成莫德納第2劑預約，因應上述重複預約狀況，莊人祥說，原本規劃第1階段未預約者，可於第2階段預約，現在優先開放，提前於22日上午10時至下午4時預約，並於28至31日接種。

莊人祥說，加開時段符合預約資格者，為「7/16(含)前已接種莫德納第一劑之64歲至55歲尚未預約民眾[即1957/1/1-1966/12/31(含)間出生]」的民眾，預約可接種第2劑，人數約2.6萬人。

莊人祥表示，預約提醒簡訊將於10月21日下午2時陸續發送，請符合資格民眾記得預約。

限時6小時！10/22加開莫德納第2劑「55至64歲」民眾預約　10/28起開打
COVID-19公費疫苗預約平台
莫德納疫苗

相關新聞

台灣何時開放AZ混打莫德納疫苗？陳時中：11月可能性高
台灣何時開放AZ混打莫德納疫苗？陳時中：11月可能性高
2021/10/17 15:34
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
2021/10/15 10:42
美國FDA通過接種莫德納第3劑　僅限這3類高風險族群
美國FDA通過接種莫德納第3劑　僅限這3類高風險族群
2021/10/15 09:35
【近400萬人可施打】台灣第12期疫苗開放BNT、莫德納和AZ！ 最快10/18起預約10/22開打
【近400萬人可施打】台灣第12期疫苗開放BNT、莫德納和AZ！ 最快10/18起預約10/22開打
2021/10/13 16:13
台灣第12期疫苗接種規劃這3款！BNT有望全年齡層都打得到
台灣第12期疫苗接種規劃這3款！BNT有望全年齡層都打得到
2021/10/11 16:10

更新時間 : 2021-10-20 19:47 GMT+08:00

最受歡迎

【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
台灣何時開放AZ混打莫德納疫苗？陳時中：11月可能性高
台灣何時開放AZ混打莫德納疫苗？陳時中：11月可能性高
【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩
【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【近400萬人可施打】台灣第12期疫苗開放BNT、莫德納和AZ！ 最快10/18起預約10/22開打
【近400萬人可施打】台灣第12期疫苗開放BNT、莫德納和AZ！ 最快10/18起預約10/22開打
【最新】富邦金20日證實董事長蔡明興確診　強調營運不受影響
【最新】富邦金20日證實董事長蔡明興確診　強調營運不受影響
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
北台灣虎豹潭溪水暴漲　17日上午尋獲4人　仍有2人失蹤
北台灣虎豹潭溪水暴漲　17日上午尋獲4人　仍有2人失蹤