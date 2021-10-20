全台灣健康促進特優縣市 新北連霸5年 系統化團隊、數位創新營造幸福校園

新北市榮獲109學年度「 地方政府辦理學校健康促進計畫特優縣市」， 連續五年連霸的佳績勇冠全國，今年更獲得全國唯一的特色縣市獎， 顯見市府努力推動學生健康促進績效卓著， 以系統化團隊以及創新方式推動，營造健康幸福校園。

教育局表示，近5年國小裸視視力不良率從48.43%下降至46 .53%，國中小齲齒率更從36.4%下降至29.6%， 國小體位適中率從64.18%上升至66.48%， 顯見健康促進推動成效良好。本次連續5年獲得特優縣市， 有賴各級學校團隊全力推動健康促進。 學校依照中央與地方健促輔導委員指導，進行現況問題分析， 規劃滾動式策略作法，提供學生正確健康知識、態度及技巧， 涵育健康素養，提升學生身心健康。

教育局縝密規劃學校輔導網絡，包含設置健促總召集學校1所、 示範學校15所、各議題中心學校8所、校群學校92所， 協助全市健康促進業務，持續推動視力保健、口腔保健、健康體位、 菸檳防制、性教育(含愛滋病防治)、全民健保(含正確用藥)六大 議題，用系統化方式落實健康促進政策。

新北市在健促六大議題上推陳出新，運用多元策略與配套措施精進。 在視力保健上，落實學生於戶外活動戴帽護眼，強調正確坐姿、 規律用眼3010、天天戶外活動120，以及幫我刪惡視力( 853240)。口腔保健上，落實餐後潔牙貝式刷牙法並結合含氟 1,000ppm牙膏潔牙。在體位管理上推動「健康體位自主管理 85210」(國小85110)五大核心概念。 菸檳防治上更建構「無菸青春1314」特殊菸害防制方案， 讓親師生認識菸害、學習拒菸、戒除菸癮， 更與衛生局合作辦理校園菸檳防制研習及愛滋病入班宣導， 運用各式資源落實健促政策推動。

健促總召集學校八里國小校長陳木琳表示， 新北市用系統性校群運作模式及偏鄉健促校群整合方案，讓92所校 群學校能共學、增能，並透過輔導委員協助學校解決現場問題， 引導學校進行前後測評價分析，獲得最佳的推展效益。

擔任109學年度示範學校的橫山國小校長吳景泉表示， 示範學校會協助輔導成效不彰的學校，並分享學校實務經驗， 更提供各議題學校諮詢服務， 讓參與的學校用健康數據作為實證依據，以學校本位SWOT分析研 擬健康促進議題與執行策略。

教育局長張明文表示，健康是新北教育123施政主軸重點價值， 今年更以創新數位策略，首創建立新北校園通APP「寶貝i健康」 模組，從孩子進入國小一路陪伴上國中， 家長輕鬆掌握孩子健康數據，了解孩子成長的軌跡。 今年度也進行產官學創新結盟，與陽明交大、 亞東科大合作打造護眼專案EYECARE APP，提供新北幼兒園大班至小學六年級家長免費下載使用， 用心打造孩童健康力，讓孩子幸福學習。