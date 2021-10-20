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新北挺藝文！年度演藝活動補助徵選開跑

By 台灣英文新聞
2021/10/20 18:07
新北挺藝文！年度演藝活動補助徵選開跑

新北市政府文化局為提升新北市表演藝術的發展，培養民眾觀賞藝術之愛好，同時厚植藝文團隊發展潛力，即日起至11月30日止，受理111年度新北市演藝活動補助徵選，歡迎藝文團隊踴躍送件。

文化局表示，為引進優質表演藝術活動於本市各區演出，文化局每年補助優秀之演藝團隊與個人演出，期望能透過多元優質的展演及藝文補助，促進各類展演藝術於本市蓬勃發展。這兩年因疫情影響，藝文團隊與民眾皆度過辛勞時期，希望透過常態型補助，給予團隊支持，並透過團隊精彩演出豐富市民心靈。

新北市政府文化局演藝活動補助計畫，補助音樂、戲劇（曲）、舞蹈、民俗技藝等各類型演出活動於本市境內演出，凡經政府登記立案之音樂、戲劇、舞蹈、民俗技藝與其他表演藝術活動的演藝團體、推動文化藝術為目的之公益法人（不包括政府、政黨、學校、經紀公司等機構及其所屬單位主辦之活動計畫），或年滿十八歲之中華民國國民(未滿二十歲者須由法定代理人出具同意書)均可提出申請，歡迎全國優秀演藝團隊及表演工作者踴躍提出申請。相關申請表格可至新北市政府文化局網站http://www.culture.ntpc.gov.tw/之公告下載，或電洽文化局(02)29509750轉106。

更新時間 : 2021-10-20 18:14 GMT+08:00

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