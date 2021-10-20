萬里蟹隆重推出假日「十在感蟹券」超振興

國慶連假後， 在地捕蟹船主及產銷班媽媽為了感謝廣大愛蟹饕客前來支持萬里蟹且 配合五倍券商機，於10月16日至11月21日期間， 特別推出超殺優惠「十在感蟹券」活動， 只要民眾於假日到市集指定兌換點，持500元面額之五倍券， 就可以換到市集專屬的1000元面額「十在感蟹券」， 可以購買價值千元的萬里蟹！！萬里蟹將5倍券變大了！！

10/16至11/21「十在感蟹券」隆重登場，假日活蟹市集拿 500給1000！

野柳假日活蟹市集經營者之一的林小姐表示， 這次搭配五倍券的推出，市集摩拳擦掌準備搭乘這次優惠東風， 與漁業署及新北市漁業處合作推出加倍方案，於10月16日至11 月21日的市集活動日，準備每日50組限量千元優惠，民眾可持5 00元五倍券向市集工作人員兌換1000元「十在感蟹券」， 到活蟹攤位購買價值千元的生猛萬里蟹（恕不找零並限當日使用）， 帶回家或是直接在市集享用都很棒，但要特別注意的是， 因為市集都是販售漁船捕撈的野生活蟹為主， 故會受外海天氣及捕獲量影響供應， 之後若有臨時休市或提早售完等資訊，將即時於萬里蟹官方臉書「 螃蟹快報BY萬里蟹」發佈，請於前往之前先行確認，以免撲空。

北海岸魚市專屬「十在感蟹券」，限時限地滿滿的大優惠

新北市漁業處長張麗珍表示，10月至年底都是萬里蟹及北海岸漁獲 之盛產期，這次搭乘五倍券振興方案，10月16日起特別推出「 十在感蟹券」振興活動，民眾只要假日前往北海岸各魚市， 如淡水漁人碼頭的淡水魚市、富基魚產品銷售中心（富基魚市）、 龜吼漁夫市集、野柳假日活蟹市集等四個魚市或市集， 於指定兌換點兌換「十在感蟹券」就可以享受500換1000的超 優惠活動（限當日使用），歡迎大家來魚市或市集來換券， 支持在地產業，另外也要記得到魚市實聯制、保持社交距離、 戴口罩勤洗手。