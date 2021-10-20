momo卡「極燦黑」卡面時尚登場 享momo購物網最高26%回饋

台北富邦銀行旗下電商神卡「momo卡」今 (20)日正式推出新卡面「極燦黑」， 以極致純黑做基底搭配漸層銀亮髮絲紋， 在光照下隱隱閃耀燦爛光斑，創造出低調奢華的時尚質感， 提供卡友更出色的用卡選擇。現在首次申辦並且完成首刷， 不僅有機會抽中三星新款摺疊手機，適逢年底消費旺季，還能趕上m omo購物網刷卡限時優惠，mo幣回饋累計最高可達26%， 讓卡友低調買好物、高調享折扣。

北富銀表示，momo卡是一張專為momo用戶設計的信用卡， 其會員專屬的高回饋率以及最快10秒核卡、即辦即用的極速體驗， 都讓momo卡維持優於市場的高使用率，預估至11月發卡數將突 破50萬大關。近來疫情帶動無現金交易，電商購物漸成消費主流， momo平台提供的消費選項日益多元，男性會員訂單數年增率更達 四成以上，為滿足不同客群對用卡的期待，北富銀特別推出全新「 極燦黑」卡面，以中性極簡的質感設計創造嶄新視覺印象， 展現北富銀與時俱進、追求極致用戶體驗的精神。

慶祝momo卡「極燦黑」卡面全新上市，momo購物網同步舉行 回饋活動，即日起至11/30止，申辦momo卡選擇「極燦黑」 新卡面即可參加抽獎，有機會把三星新款摺疊手機帶回家。

此外，年底電商通路即將點燃折扣戰火，現在申辦momo卡還能趕 上momo購物網限時優惠，包含原卡片5%回饋在內， 選購千大品牌商品最高可享10%回饋無上限；11/1~11/ 13期間，刷momo卡單筆消費滿1,111元，登錄再送150 元mo幣，等同獲得最高14%加碼回饋；若以momo卡綁定數位 振興券在momo購物網「振興專區」消費，登錄可再享2%回饋， 還有機會抽中5,000元mo幣！多重回饋皆可相互疊加， 總計最高可獲得26%回饋，享受好康就趁現在。

除了在momo通路消費有優惠，以momo卡到「Masterc ard Travel Rewards」網站完成登記，日後在其活動商戶進行百貨、 購物、娛樂、飯店消費(不分線上或實體)，就有機會自動獲得最高 20%的現金回饋或額外優惠。適逢百貨週年慶期間，持momo卡 至指定百貨消費達指定金額，還可再享現場滿額禮券最高15, 000元。另外，搭乘台灣大車隊、或至全台摩斯漢堡、CoCo以 momo卡悠遊卡功能扣款，在12/31前都可享10%限量刷卡 金回饋。