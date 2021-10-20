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【台灣國發會中東歐訪團】立陶宛出席論壇、捷克次長級經濟對話

By 台灣英文新聞－編輯
2021/10/20 17:03
國發會主委龔明鑫（圖）20日將率領約65人的經貿投資考察團前往立陶宛、捷克、斯洛伐克等中東歐3國。

國發會主委龔明鑫（圖）20日將率領約65人的經貿投資考察團前往立陶宛、捷克、斯洛伐克等中東歐3國。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）國家發展委員會主委龔明鑫20日將率領約65人的經貿投資考察團前往立陶宛、捷克、斯洛伐克等中東歐3國，期間主要活動分別有參加立陶宛雙邊貿易投資論壇、次長級捷台雙邊經濟諮商對話等。

中央社引用當地官方消息報導，台灣經貿投資考察團轉往立陶宛前，將在23至26日訪問捷克。捷台商會（Czech-Taiwanese Business Chamber）指出，考察團在捷克期間，將舉行第5屆次長級捷台雙邊經濟諮商對話，台灣方面將由經濟部政務次長陳正祺領銜；科技部長吳政忠也參加考察團。

商會表示，考察團還將參加在參議院舉行的會談，並與捷克投資發展局（CzechInvest）、捷克貿易局（CzechTrade）、工業與運輸聯合會、捷台商會等單位的代表會面。

另訪團於26日赴立陶宛，會參加立台雙邊貿易投資論壇。立陶宛企業局回覆中央社表示，訪團涵蓋約40家有興趣投資與採購立陶宛商品的公司。企業局指出，特別有潛力的雙邊合作領域包括雷射、生物科技、資訊科技、人工智慧、資訊安全、綠色能源、可持續運輸和食品產業。

根據規劃，訪團在立陶宛期間，28日將舉行雙邊貿易投資論壇，論壇活動包括由立陶宛企業局（Enterprise Lithuania）和立陶宛投資局（Invest Lithuania）安排的企業對企業洽談會。
立陶宛
捷克
龔明鑫

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