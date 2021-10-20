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Delta亞變異株「AY.4.2」個案增　英國專家：估傳播力比Delta病毒高出10%

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/20 16:04
英國政府正「密切關注」新型冠狀病毒Delta變異株的一個亞變異株（subvariant），有越來越多的感染案例與「AY.4.2」有關。(示...

英國政府正「密切關注」新型冠狀病毒Delta變異株的一個亞變異株（subvariant），有越來越多的感染案例與「AY.4.2」有關。(示...

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）外電報導，英國政府正「密切關注」新型冠狀病毒Delta變異株的一個亞變異株（subvariant），有越來越多的感染案例與其有關，專家推估其傳播力比Delta病毒高出10%。

根據《BBC》報導，Delta變異株肆虐英國，占了英國新增病例的大多數，但有6%確診個案的病毒基因定序結果為「AY.4.2」，也有人將其稱為「Delta Plus」，是由Delta變種病毒變異而成的病毒株。

2021年7月時，專家首次發現並證實「AY.4.2」的存在，倫敦大學學院（University College London）計算系統生物學教授暨基因研究所所長Francois Balloux表示，這種亞變異株在英國以外地區「罕見」，曾經在美國和丹麥出現過零星病例，但之後新病例數就越來越少。

不過，以色列昨晚也爆出首例「AY.4.2」個案，衛生部表示，確診者為一名從歐洲入境的11歲男童。

Balloux表示，由於AY.4.2的盛行率仍相當低，推測其的傳播力比Delta病毒高出10%，只會導致少數的病例，似乎不像其他變異株一樣造成一波又一波的大流行。

他也提及，AY.4.2無法與Alpha和Delta變異株相提並論，因為Alpha和Delta變異株的傳播力，比當時流行的任何一種病毒株都高出50%到60%。

他說，官方正密切關注「AY.4.2」的最新情況，必要時會毫不猶豫地採取行動。
AY.4.2
新冠肺炎
變異株

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更新時間 : 2021-10-20 16:44 GMT+08:00

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