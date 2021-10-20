「獵戶座流星雨」極大期10/21登場　台北天文館：估每小時達20顆　

秋季最負盛名的獵戶座流星雨將在10/21晚間達到極大。（台北市立天文科學教育館提供。） 秋季最負盛名的獵戶座流星雨將在10/21晚間達到極大。（台北市立天文科學教育館提供。）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）秋季最負盛名的獵戶座流星雨將在明（21）日晚間達到極大，預估每小時流星數約20顆，台北市立天文館在陽明山、梨山、馬祖、澎湖等觀星勝地架設了星空攝影機，民眾只要透過「台北天文館」YouTube頻道，不用早起、遠行也可欣賞到這場秋季的星空煙火秀。

台北天文館表示，獵戶座流星雨和5月的寶瓶座Eta流星雨一樣，同為著名的哈雷彗星遺留在軌道上的物質形成的流星雨。特色是流星速度極快，平均速度每秒66公里，有時會出現火流星。在20世纪初發現有12年周期的數量變化，如2008至2010年期間獵戶座流星雨ZHR曾達40-70。2020到2022年預期也是可能比較活躍的年份。

今年極大期接近滿月，受光害影響條件較差，數量會大幅減少。但由於獵戶座流星雨以明亮爆裂的火流星以及流星速度極快著稱，而且幾乎有一半的流星會在夜空中留下尾痕，因此只要把握適當時機仍大有看頭！輻射點約22時30分升起，在此之後數小時觀測條件較佳。

獵戶座流星雨的持續期很長，儘管21日極大期當天逢「望」，但前後幾天只要避開月光，例如18、19日的凌晨三點之後到曙光前這段時間，仍有機會捕捉到精彩的流星。

台北天文館提醒，觀測流星雨不需要使用望遠鏡，只要選擇光害較少、視野遼闊的地方觀看即可，若使用高感度相機或許還能捕捉到流星瞬間的美麗身影。