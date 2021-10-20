Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

「獵戶座流星雨」極大期10/21登場　台北天文館：估每小時達20顆　

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/20 14:51
秋季最負盛名的獵戶座流星雨將在10/21晚間達到極大。（台北市立天文科學教育館提供。）

秋季最負盛名的獵戶座流星雨將在10/21晚間達到極大。（台北市立天文科學教育館提供。）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）秋季最負盛名的獵戶座流星雨將在明（21）日晚間達到極大，預估每小時流星數約20顆，台北市立天文館在陽明山、梨山、馬祖、澎湖等觀星勝地架設了星空攝影機，民眾只要透過「台北天文館」YouTube頻道，不用早起、遠行也可欣賞到這場秋季的星空煙火秀。

台北天文館表示，獵戶座流星雨和5月的寶瓶座Eta流星雨一樣，同為著名的哈雷彗星遺留在軌道上的物質形成的流星雨。特色是流星速度極快，平均速度每秒66公里，有時會出現火流星。在20世纪初發現有12年周期的數量變化，如2008至2010年期間獵戶座流星雨ZHR曾達40-70。2020到2022年預期也是可能比較活躍的年份。

今年極大期接近滿月，受光害影響條件較差，數量會大幅減少。但由於獵戶座流星雨以明亮爆裂的火流星以及流星速度極快著稱，而且幾乎有一半的流星會在夜空中留下尾痕，因此只要把握適當時機仍大有看頭！輻射點約22時30分升起，在此之後數小時觀測條件較佳。

獵戶座流星雨的持續期很長，儘管21日極大期當天逢「望」，但前後幾天只要避開月光，例如18、19日的凌晨三點之後到曙光前這段時間，仍有機會捕捉到精彩的流星。

台北天文館提醒，觀測流星雨不需要使用望遠鏡，只要選擇光害較少、視野遼闊的地方觀看即可，若使用高感度相機或許還能捕捉到流星瞬間的美麗身影。
獵戶座流星雨
台北天文館

相關新聞

今年最壯觀！英仙座流星雨將登場 台灣有機會觀賞
今年最壯觀！英仙座流星雨將登場 台灣有機會觀賞
2021/08/12 12:08
奇蹟！2020最小滿月「藍月」就在今晚　台北天文館開放專業望遠鏡觀測
奇蹟！2020最小滿月「藍月」就在今晚　台北天文館開放專業望遠鏡觀測
2020/10/31 10:19
台北天文館：獵戶座流星雨極大期20、21日登場　不須望遠鏡、在郊外便可觀賞
台北天文館：獵戶座流星雨極大期20、21日登場　不須望遠鏡、在郊外便可觀賞
2020/10/18 15:18
台灣再度躍上國際舞台！ 300300 號小行星命名為「台北天文館」
台灣再度躍上國際舞台！ 300300 號小行星命名為「台北天文館」
2020/07/15 20:45
2020年首次「半影月食」　11日凌晨登場　歷時4小時8分鐘
2020年首次「半影月食」　11日凌晨登場　歷時4小時8分鐘
2020/01/08 17:11

更新時間 : 2021-10-20 15:10 GMT+08:00

最受歡迎

第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
台灣何時開放AZ混打莫德納疫苗？陳時中：11月可能性高
台灣何時開放AZ混打莫德納疫苗？陳時中：11月可能性高
【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩
【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【近400萬人可施打】台灣第12期疫苗開放BNT、莫德納和AZ！ 最快10/18起預約10/22開打
【近400萬人可施打】台灣第12期疫苗開放BNT、莫德納和AZ！ 最快10/18起預約10/22開打
【最新】富邦金20日證實董事長蔡明興確診　強調營運不受影響
【最新】富邦金20日證實董事長蔡明興確診　強調營運不受影響
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
北台灣虎豹潭溪水暴漲　17日上午尋獲4人　仍有2人失蹤
北台灣虎豹潭溪水暴漲　17日上午尋獲4人　仍有2人失蹤