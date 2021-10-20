王美花：台灣好喝的珍珠奶茶　五分之一的蔗糖來自瓜地馬拉

（台灣英文新聞／ 財經組 綜合報導）為持續促進台灣與瓜地馬拉雙邊之投資及經貿合作，瓜地馬拉駐台大使館與中美洲經貿辦事處於昨（19）日舉辦「瓜地馬拉：中美洲區域經貿中心」投資商機線上說明會，暢談瓜地馬拉食品、飲料加工及成衣紡織業、醫藥器材製造業、水產養殖業及台瓜雙邊貿易潛力發展與投資優勢。

商機說明會由中美洲經貿辦事處主任廖鴻達主持，我國外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、瓜國外交部長布羅洛（Pedro Brolo）及瓜國經濟部長馬洛夫（Antonio Malouf）等人致歡迎詞，吸引上百位廠商及民眾一探商機。

外交部長吳釗燮表示，談到瓜國投資環境優勢，除有良好的經商環境、物流及旅遊業蓬勃發展，更與台灣、美國、歐盟等近50個國家簽有12個自由貿易協定享有優惠關稅。台灣是瓜國在亞洲的第四大市場，2020年5月生效的「台瓜優質企業相互承認協議」，更有助雙方出口貨物於對方國家進口時快速通關。此外，瓜國政府也致力於技術提升及成為區域營運中心等，目前國內擁有8座自由經濟特區可享有租稅優惠措施，也是我國廠商拓展歐美市場的最佳起點，2020年瓜國對台出口更逆勢成長15.3%。

經濟部長王美花提到，自從2006年7月生效的「台瓜自由貿易協定」，雙邊貿易除了穩定成長之外，目前瓜國已經是台灣第2大蔗糖進口來源國。例如台灣好喝的珍珠奶茶裡，有五分之一的蔗糖，是來自於瓜地馬拉。尤其帶有特殊花果香氣的精品咖啡豆，更是台灣咖啡市場的寵兒。而對瓜投資方面，目前台商扎根食品加工、紡織品配件製造、營造業與進出口貿易等，均已為瓜國中小企業創造經濟榮景。

瓜國外交部長布羅洛（Pedro Brolo）及經濟部長馬洛夫（Antonio Malouf）分別指出，位居中美洲交通樞紐的瓜國是區域經貿的動力引擎，由政府、企業及民間三方共同集思的「瓜地馬拉永不停止」計畫，目標利用近岸外包產業（Nearshoring）吸引更多高附加價值的產業投資進駐，如醫藥、電子設備及商業流程委外服務（BOP）等產業。

瓜國官員也說，除建立區域供應鏈確保供貨順暢外，瓜國物流中心距離美國走空運只需2.5小時，更聚集中美洲第二大的海運貨量，這些利基在2021年替瓜國達到9.42億美元的新投資和再投資金額。瓜地馬拉競爭力委員會（PRONACOM）也提供台灣廠商整合性服務，包含勘察及軟著陸服務，期盼透過這些辦法吸引更多台灣投資，為台商在瓜國製造的產品尋找新市場，並協助在地中微小企業成長。

說明會由瓜地馬拉首都瓜地馬拉市長季紐斯（Ricardo Quiñonez）及瓜地馬拉兩大經貿推廣單位主辦，包括競爭力委員會（PRONACOM）及出口業者協會（AGEXPORT）代表針對國家宏觀經濟發展計畫及瓜國優勢產業等，如近岸外包工程的區域鏈計畫、中美洲物流中心及能源設備等基礎建設、加工製造等主題詳盡介紹。

外交部國際合作及經濟事務司科長王巧瑩表示，台灣目前有對國內業者提供赴邦交國家投資補助，補助措施包含考察機票、設廠補助及貸款利息補貼等，金額最高可達新台幣兩千萬元。



近百位台灣企業代表踴躍參加投資商機線上說明會（中美洲經貿辦事處提供）