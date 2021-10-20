臺加企業家交流會要角雲集 談電動車產業合作商機

為促進台灣與加拿大電動車供應鏈合作機會，同時也配合10月20-22日台灣國際智慧移動展(E-Mobility Taiwan)，經濟部國際貿易局、加拿大駐台北貿易辦事處(CTOT)、中華民國國際經濟合作協會(簡稱國經協會)台灣區電機電子工業同業公會與加拿大投資局於10月19日上午在香格里拉台北遠東國際大飯店共同舉辦「臺加企業家交流會電動車論壇」，邀請台加電動車產業鏈中74位產官學業者、專家及相關人員參與。

經濟部國際貿易局江文若局長及加拿大駐台北貿易辦事處芮喬丹代表(Jordan Reeves)致開幕詞，福特汽車加拿大公司、黑莓智能車輛數據平台Ivy、東元電機、台達電子、MIH、安森國際股份有限公司等代表性業者高階主管以現場及線上方式，分享加拿大電動車供應鏈及其全球布局，以及台加兩國供應鏈的科技需求與潛在合作商機。

全球極端氣候加劇，使大眾對綠色產業益發重視，許多國家為了達到積極的減碳目標，已訂出禁售燃油車或全面電動化的時程，這些推力加速電動車時代的到來，而新車款與銷售目標不斷更新，也帶來無限商機；除了既有汽車供應鏈零組件，電動車的崛起，更將開展跨領域的生態系，包括軟硬整合的人機介面，以及新型態應用服務，如物流、短程接駁、偏鄉交通、都市接駁等。同樣重要的還有電動車的關鍵的基礎建設―充電設備及網路，都是值得台灣及加拿大電動車業者關注的新藍海。