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【台歐盟政治關係暨合作報告】歐盟執委會副主席挺台 外交部感謝鼎力支持

歐洲議會將於20日表決首份台歐盟政治關係及合作報告。

By 台灣英文新聞
2021/10/20 12:29
台灣外交部發言人歐江安對日本再次贈送AZ疫苗表達感謝。（圖/中央社）

台灣外交部發言人歐江安對日本再次贈送AZ疫苗表達感謝。（圖/中央社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）歐洲議會19日於史特拉斯堡召開全體會議，並就「台歐盟政治關係暨合作」報告案進行辯論，歐盟執委會執副主席兼數位執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）代替歐盟外交暨安全政策高級代表Josep Borrell 評論時表示，歐盟需要加強接觸以確保台灣維護其民主、自由和開放的市場。外交部發言人歐江安對歐盟展現對台灣前所未見的鼎力支持表示感謝。

維斯塔哲在評論時指出，中國持續加強對台施壓，其軍機不斷越過海峽中線並入侵台灣防空識別區（ADIZ），加劇台海緊張情勢，危及歐洲安全與繁榮。

維斯塔哲強調，維持台海現狀符合歐盟的利益，歐盟將持續透過外交管道及公開方式，向中國表達關切，也將持續與G7等理念相近夥伴就維持台海和平與穩定加強協調聯繫。他也重申，歐盟需要加強與台灣交往，確保台灣維護其民主、自由及開放市場，歐盟將捍衛共享價值與利益，確保台海和平現狀為常態，也希望台灣成為歐盟推動歐洲晶片法案的重要夥伴。針對歐盟展現對台灣前所未見的鼎力支持，外交部表示高度歡迎與誠摯感謝。

維斯塔哲表示，歐盟與台灣加強交往的同時，也須處理中國獨斷專行及恫嚇台灣理念相近夥伴的問題，正如「台歐盟政治關係暨合作」報告案指出，立陶宛及其他歐盟會員國屢遭中國施壓，歐盟將研議尋求適當工具反制，例如正在進行立法的反脅迫政策文件等。

外交部發言人歐江安表示，欣見歐盟執行副主席對「台歐盟政治關係及合作」報告案代表行政部門所採取的支持立場，也期待全會順利於10月20日表決通過此報告案，為進一步提升台歐盟雙邊關係奠定新的里程碑。台灣作為與歐盟共享民主、自由、人權與法治等核心價值的理念相近夥伴，將在既有的深厚基礎上，持續與歐盟加強互利互惠的實質夥伴友好關係，並且共同維護台海的和平、穩定與繁榮。
台歐盟政治關係暨合作報告
維斯塔哲（Margrethe Vestager）
台灣-歐盟
台歐盟關係
歐江安
外交部

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更新時間 : 2021-10-20 13:38 GMT+08:00

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