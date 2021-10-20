【美中對抗】南海東海爭議不斷 美國推法案制裁危及區域和平中國人士與實體

美國參議院外委會美東時間19日通過「南海與東海制裁法案」，意在制裁涉入開發南海爭議海域、危害該區域和平穩定的中國人士或實體。（Getty ... 美國參議院外委會美東時間19日通過「南海與東海制裁法案」，意在制裁涉入開發南海爭議海域、危害該區域和平穩定的中國人士或實體。（Getty Images)

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美國參議院外委會美東時間19日通過法案，要求美國總統對涉入開發南海爭議海域、危害該區域和平穩定的中國人士或實體進行制裁。提案的共和黨籍參議員盧比歐表示，美國需要額外工具，對抗中國在南海、東海的非法海權主張與作為。

參議院外委會於美東時間19日召開工作會議，審議6部法案與決議案，其中包括由共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）、民主黨籍參議員卡定（Ben Cardin）5月17日連袂提出的跨黨派「南海與東海制裁法案」（South China Sea and East China Sea Sanctions Act）。

法案要求美國總統在法案生效60天後，制裁涉入開發南海爭議海域的中國人士或實體，包含填海造島或建造燈塔、通訊服務基地台、電力及燃料供應設施、民間基礎建設工程等。

此外，法案也要求總統制裁危害南海與東海和平、安全或穩定的中國人士或實體，不論是直接或間接造成，包括透過機艦在上述區域強加中華人民共和國主權。該法案授權總統動用的制裁措施有3種，包括凍結在美資產、拒絕入境及撤銷現有簽證。

由於美國國會近年來積極推動全方位抵制中國侵略性作為，法案在委員會獲得兩黨支持通過。法案將送交參議院全院審議，通過後才會交由眾議院審理。法案通過兩院後，將會遞交總統簽署後生效。

參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）在會中表示，這是一部重要法案，為美方採取強硬措施對抗中國在南海、東海的侵略性作為背書。他表示，「這個委員會與參議院全院絕大多數成員都認同，對抗中國侵略對發展穩定繁榮的印太區域至關重要。」

參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）表示，中國是美國最大外交政策挑戰與優先事項，美方應動用手中所有工具，恫嚇與懲罰中國共產黨在南海的作為。

盧比歐自2016年12月首次提出該法案未果後一直努力不懈，終於在今年5月第四度提案獲得參議院外委會通過。取得首勝的盧比歐發布新聞稿表示，「中共與解放軍是自由開放印太區域最大的威脅，他們對美國區域經濟、國安利益所造成的風險真實存在。在北京持續試圖非法控制南海、東海領海之際，美國需要額外工具對抗北京。」

卡定則表示，中國在南海與東海的的侵略行徑不能毫無約束，該法案傳遞了堅定的跨黨派訊息，即美國將捍衛商業與航行自由，維護盟友主權，並促進符合國際法以及和平外交方式解決爭端。