Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈時評〉情治單位當年是「黨」的附屬組織

By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2021/10/20 11:41
圖為民進黨立委黃國書（前左3）14日邀集幼教團體共同舉行記者會情形 。中央社

圖為民進黨立委黃國書（前左3）14日邀集幼教團體共同舉行記者會情形 。中央社

民進黨籍新潮流系立委黃國書10／17在臉書坦承，學生時代曾當情治單位情蒐監控的「線民」，並宣布「退出民進黨及黨團運作、不再連任立委、將退出政壇」。

另外，根據媒體報導，黃國書在畢業、加入民進黨後，「線民」身分似乎並未終止。有新潮流大老今年初向行政院促轉會調閱過去被監控之資料，自己被一手栽培的黃國書監控的陳年往事，終於被攤在陽光下！

對這顆在民進黨內爆的震撼彈，回應媒體詢問的中國國民黨主席朱立倫卻以「當時是大時代的情治單位所為，不是國民黨」撇得一乾二淨！

對照先前基進黨陳柏惟與這次民進黨黃國書的知錯認錯，朱立倫的拒絕認錯，讓人看到，不同文化的政黨與政治人物，面對難堪的過錯時，是會有知恥認錯或死不認錯的不同樣貌呈現的！

要說的是，拒絕認錯絕不表示沒犯過錯！朱立倫的話，騙騙青壯世代或許還有機會，想騙對「黨國」一詞朗朗上口的中老年世代斷難得逞──這些六十歲以上的過來人，見證了在蔣介石、蔣經國父子掌權的年代，蔣總統、中國國民黨、中華民國與司法、警總等情治單位，彼此是可以直接畫上等號的！

或者，更精確講：在蔣介石、蔣經國父子宰制台灣的「一黨專政」年代，「總統」與「黨」都不是普通名詞而是專有名詞（總統當然指的蔣總統，黨當然指的中國國民黨）！方其時也，台灣一切的一切，高高在上的蔣總統說了算（蔣介石甚至會向審判政治犯的司法人員下達「槍斃可也」的手諭）；有地下縣市長之稱的中國國民黨地方黨部主委，可以對黨籍縣市長頤指氣使，是公開的秘密！再由當年流傳下來的「黨國」、「黨政軍特」等習慣用語看，黨與國，誰的位階高？黨、政、軍、特，誰能指揮誰、誰在指揮誰，都是不言而喻的！

後蔣經國時代、政黨輪替之前，中國國民黨視台灣所有公部門為附屬組織、共犯結構、囊中物的心態，是未劃下休止符的。1995年，許水德以中國國民黨秘書長身分，不打自招的「法院是國民黨開的」，說話的口氣，不是懺悔、有罪惡感的，而是囂張、得意洋洋的！

今天，或許中國國民黨主席已弱勢到號令不出中央黨部，但是，當年，黨字堂而皇之擺在國字之上，以黨領政、軍、特，都是不爭的事實──那個「大時代」，連中華民國都算是中國國民黨的附隨組織，中華民國底下的警總等情治單位，換算下來，不是中國國民黨附隨組織的附隨組織，又是什麼？朱立倫胡扯「當時是大時代的情治單位所為，不是國民黨」，不是睜眼說瞎話，又是什麼？

最後，因為中國國民黨對當年罄竹難書的斑斑罪惡史，迄今仍一概否認到底，遑論道歉悔過，吾人不得不嚴肅指出：轉型尚未成功、正義仍須努力！

（作者為新竹教育大學退休副教授）
黃國書
線民
民進黨
國民黨
附隨組織
情治單位
附屬組織
朱立倫
大時代
新潮流

相關新聞

也遭國民黨線民監控14年...臺灣國寶作家李喬書寫壓迫　學界盼諾貝爾文學獎提名
也遭國民黨線民監控14年...臺灣國寶作家李喬書寫壓迫　學界盼諾貝爾文學獎提名
2021/10/19 12:29
【蚵仔在哪裡？！】台灣主計長朱澤民:蚵仔麵線20元•網友: 找不到啊　朱立倫揭市價•籲政府謙卑感受人民辛苦
【蚵仔在哪裡？！】台灣主計長朱澤民:蚵仔麵線20元•網友: 找不到啊　朱立倫揭市價•籲政府謙卑感受人民辛苦
2021/10/09 21:12
「感情溫度計」看台灣人三大黨好感度：國民黨東山再起路難走
「感情溫度計」看台灣人三大黨好感度：國民黨東山再起路難走
2021/10/07 11:15
〈時評〉在台灣　中國不得人心
〈時評〉在台灣　中國不得人心
2021/10/02 13:39
〈時評〉台灣萊豬公投　朱立倫訪美考題待作答
〈時評〉台灣萊豬公投　朱立倫訪美考題待作答
2021/09/29 16:54

更新時間 : 2021-10-20 12:06 GMT+08:00

最受歡迎

第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
【移花接木】台灣網紅涉出售「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害　法務部將加重刑責
台灣何時開放AZ混打莫德納疫苗？陳時中：11月可能性高
台灣何時開放AZ混打莫德納疫苗？陳時中：11月可能性高
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩
【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【近400萬人可施打】台灣第12期疫苗開放BNT、莫德納和AZ！ 最快10/18起預約10/22開打
【近400萬人可施打】台灣第12期疫苗開放BNT、莫德納和AZ！ 最快10/18起預約10/22開打
【最新】富邦金20日證實董事長蔡明興確診　強調營運不受影響
【最新】富邦金20日證實董事長蔡明興確診　強調營運不受影響
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
不斷更新！北台灣虎豹潭溪水暴漲　17日上午尋獲4人　仍有2人失蹤
不斷更新！北台灣虎豹潭溪水暴漲　17日上午尋獲4人　仍有2人失蹤