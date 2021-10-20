〈時評〉情治單位當年是「黨」的附屬組織

民進黨籍新潮流系立委黃國書10／17在臉書坦承， 學生時代曾當情治單位情蒐監控的「線民」，並宣布「 退出民進黨及黨團運作、不再連任立委、將退出政壇」。

另外，根據媒體報導，黃國書在畢業、加入民進黨後，「線民」 身分似乎並未終止。 有新潮流大老今年初向行政院促轉會調閱過去被監控之資料， 自己被一手栽培的黃國書監控的陳年往事，終於被攤在陽光下！

對這顆在民進黨內爆的震撼彈， 回應媒體詢問的中國國民黨主席朱立倫卻以「 當時是大時代的情治單位所為，不是國民黨」撇得一乾二淨！

對照先前基進黨陳柏惟與這次民進黨黃國書的知錯認錯， 朱立倫的拒絕認錯，讓人看到，不同文化的政黨與政治人物， 面對難堪的過錯時，是會有知恥認錯或死不認錯的不同樣貌呈現的！

要說的是，拒絕認錯絕不表示沒犯過錯！朱立倫的話， 騙騙青壯世代或許還有機會，想騙對「黨國」 一詞朗朗上口的中老年世代斷難得逞──這些六十歲以上的過來人， 見證了在蔣介石、蔣經國父子掌權的年代，蔣總統、中國國民黨、 中華民國與司法、警總等情治單位，彼此是可以直接畫上等號的！

或者，更精確講：在蔣介石、蔣經國父子宰制台灣的「一黨專政」 年代，「總統」與「黨」都不是普通名詞而是專有名詞（ 總統當然指的蔣總統，黨當然指的中國國民黨）！方其時也， 台灣一切的一切，高高在上的蔣總統說了算（ 蔣介石甚至會向審判政治犯的司法人員下達「槍斃可也」的手諭）； 有地下縣市長之稱的中國國民黨地方黨部主委， 可以對黨籍縣市長頤指氣使，是公開的秘密！再由當年流傳下來的「 黨國」、「黨政軍特」等習慣用語看，黨與國，誰的位階高？黨、 政、軍、特，誰能指揮誰、誰在指揮誰，都是不言而喻的！

後蔣經國時代、政黨輪替之前， 中國國民黨視台灣所有公部門為附屬組織、共犯結構、 囊中物的心態，是未劃下休止符的。1995年， 許水德以中國國民黨秘書長身分，不打自招的「法院是國民黨開的」 ，說話的口氣，不是懺悔、有罪惡感的，而是囂張、得意洋洋的！

今天，或許中國國民黨主席已弱勢到號令不出中央黨部，但是， 當年，黨字堂而皇之擺在國字之上，以黨領政、軍、特， 都是不爭的事實──那個「大時代」， 連中華民國都算是中國國民黨的附隨組織， 中華民國底下的警總等情治單位，換算下來， 不是中國國民黨附隨組織的附隨組織，又是什麼？朱立倫胡扯「 當時是大時代的情治單位所為，不是國民黨」，不是睜眼說瞎話， 又是什麼？

最後，因為中國國民黨對當年罄竹難書的斑斑罪惡史， 迄今仍一概否認到底，遑論道歉悔過，吾人不得不嚴肅指出： 轉型尚未成功、正義仍須努力！

（作者為新竹教育大學退休副教授）