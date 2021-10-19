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台灣富邦金董事長蔡明興確診？ 金管會: 該公司19日稍晚將發重訊說明

▲金管會銀行局官員受訪表示，截至今天(19日) 晚上7時為止，並沒有收到富邦金通報重大偶發事件，官員說，若消息為真，依據規定，應該是要通報金管會。▲金管會證期局官員表示，經洽證交所了解情況後，確定富邦金今天稍晚將會發布重訊說明。

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By 財經組, 台灣英文新聞
2021/10/19 21:12
檔案照片由富邦金控提供 

檔案照片由富邦金控提供 

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）富邦金控董事長蔡明興傳出是今天(19日) 公布的境外移入COVID-19確診個案之一。金管會表示，截至晚上7時為止，金管會未收到富邦金通報重大偶發事件，但富邦金今天晚間將發重訊對外說明。

指揮中心今天公布國內新增5例境外移入個案，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、馬來西亞等地入境。外傳其中一例自美返台、隔離期間確診者，為富邦金董事長蔡明興，消息一出，震撼金融圈。

富邦金晚間並未證實或否認此消息，僅回應「董事長已返台，目前正依規隔離中」。

中央社引述金管會銀行局官員受訪表示，截至今天晚上7時為止，並沒有收到富邦金通報重大偶發事件，官員說，若消息為真，依據規定，應該是要通報金管會。

富邦金為上市公司，上月(9月) 才搶下首檔市值破兆元的金控股名號，若蔡明興確診，是否需重訊說明此事對公司營運的影響，金管會證期局官員表示，金管會不便評論此事，不過洽證交所了解情況後，確定富邦金今天稍晚將會發布重訊說明。

官員表示，一般而言，發布重訊是公司說明事件對財務業務是否有重大影響，舉例而言，企業若有員工群聚確診，以致可能影響公司營運，公司就會發布重訊說明。

官員說，公司會自行權衡事件對財務業務的影響，是否需發布重訊，不過這項傳聞涉及董事長，初步了解，富邦金晚間將會發布重訊。

台灣富邦金董事長蔡明興確診？ 金管會: 該公司19日稍晚將發重訊說明

富邦金控董事長蔡明興。(台灣英文新聞檔案照片.富邦金控提供)

台灣富邦金董事長蔡明興確診？ 金管會: 該公司19日稍晚將發重訊說明(指揮中心10.19記者會直播截圖)
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