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電影《一級玩家》有望成真？Facebook徵萬人開發虛擬世界

元宇宙背後的想法是創建一個類似於互聯網的空間，使用者可成為數位虛擬化身（digital avatars），在其中走動並即時互動。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/19 19:16
電影《一級玩家》中的世界就如同元宇宙（metaverse）的樣貌。（圖/華納兄弟電影公司）

電影《一級玩家》中的世界就如同元宇宙（metaverse）的樣貌。（圖/華納兄弟電影公司）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）Facebook近期宣布規模近萬人的人才招募活動，以打造將虛擬與擴增實境結合的線上新領域——「元宇宙」，讓使用者可以徜徉在完全虛擬的世界中，如同電影《一級玩家》一般。

根據數位時代對於元宇宙（metaverse）的解釋，大致是為指一個超越宇宙的世界，也就是一個完全虛擬的世界，人們在其中可以化身為各種存在 。CNN的報導則指出，美國科技巨頭Facebook在歐洲預計招聘上萬名高度專業的工程師，以開發這個超越現行網際網路的元宇宙。

根據CNN，元宇宙背後的想法是創建一個類似於互聯網的空間，使用者可成為數位虛擬化身（digital avatars），在其中走動並即時互動。 在元宇宙中，使用者可以與遠端的同事坐在虛擬的會議桌旁，然後走到虛擬星巴克與住在另一個國家的朋友會面。

這樣的世界就如同電影《一級玩家》一般，進到元宇宙以後，每個人可以擁有自己的身份，花用與現實世界不同的貨幣，並成為任何人。對此，Facebook執行長馬克・祖克柏（Mark Zuckerberg）8月時曾在受訪中提到：「Metaverse是網際網路的後繼者。」

不過想當然耳，規模如此浩大的擴充實境開發牽涉到政府政策、消費者和企業在隱私、數據保護等方面的利益，因此，歐盟和英國監管機構近期也加強對Facebook的審查。

在社會對Facebook的監督加強之後，不少人出來爆料Facebook的企業內幕，有人公開指控Facebook一再將利潤置於公共利益之上，該公司前產品經理更表達對一系列對Facebook的擔憂，像是公司明知年輕用戶正在接收到有害的內容，卻仍毫無作為。
Facebook
元宇宙
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擴充實境

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