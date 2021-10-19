台灣桃園機場19日起開放飲食•旅客: 「真的比較有出國fu」 管制區餐飲業者感動：「整個機場有活過來的感覺」

桃園國際機場公司總經理但昭璧表示，19日起依中央流行疫情指揮中心指示，開放機場出境區域用餐，但仍呼籲民眾保持安全距離，為自己以及國門防疫... 桃園國際機場公司總經理但昭璧表示，19日起依中央流行疫情指揮中心指示，開放機場出境區域用餐，但仍呼籲民眾保持安全距離，為自己以及國門防疫做最大努力。中央社

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）桃園國際機場今天(19日)起開放飲食，管制區內吃早餐的出國旅客開心表示，真的很方便也很有出國的感覺。桃機公司表示，會做好入出境的分流，也呼籲民眾仍要做好防疫工作。

桃園國際機場自19日起開放出境區飲食，有旅客開心表示，真的很方便也很有出國感覺。中央社

桃園國際機場管制區內出境的貴賓室19日起將全面開放，為提供旅客舒適用餐感受，除採用一人一座規劃外，也設計個人套餐方便民眾享用。中央社

桃園國際機場19日起開放飲食，許多旅客及員工，都搶先體驗久違在機場用餐的時光，希望這是國境解封的第一步，未來可以逐步開放，業者也都做好動線規劃防疫。中央社

桃園國際機場公司總經理但昭璧中午在桃機接受媒體聯訪表示，桃機從今天開始依照中央流行疫情指揮中心的指示，開放出境區域用餐，提供民眾方便的服務，但還是要呼籲民眾，機場畢竟不同於一般商場，希望民眾還是能夠保持安全的距離，為自己以及國門的防疫做最大的努力。

但昭璧說，在入境部分，包括機組人員、來自高風險地區遊客、一般入境旅客、泡泡旅遊的旅客以及外籍生，這5類人員入境時需受到管制， 桃機公司會進行妥善的分流規劃，這些人員從進入機場一直到離開時，都會有專人引導，做好防護的工作。

一早就到達機場準備出國的旅客表示，「可以在機場用餐真的比較有出國的感覺」，這樣就不用趕在抵達機場前先在外面吃早餐，辦完登機手續後再進入管制區內輕鬆地享用早餐，對於旅客來講比較方便。

另一名旅客表示，真的很方便，之前機場內不開放飲食，有時候到機場前來不及吃東西，就只能忍著，對於旅客來講真的很不方便。

管制區內不願具名的餐飲業者表示，可以開放用餐真的讓人很感動，「整個機場有活過來的感覺」，今天有許多旅客及員工，都搶先體驗久違在機場用餐的時光，希望這是國境解封的第一步，未來可以逐步開放，業者也會做好動線的規劃，讓桃園國際機場再回復到往日的榮景。

桃機公司表示，今年5月中旬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時，交通部依中央流行疫情指揮中心指示統一公告交通運輸場站禁止飲食，桃園國際機場也從6月9日起全面禁止飲食，事隔4個多月再度開放飲食，希望能提供旅客最便捷的服務。

交通部長王國材昨(18日) 宣布鬆綁大眾運輸場域飲食限制。桃園機場19日起開放餐飲內用，機場餐飲業者忙著清消和設置隔板，並配合市政府購物節振興活動，盼吸引民眾到機場消費。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重創航空業，桃園國際機場營運受波及，桃機公司最新統計，今年1至8月出入境旅客只有約60萬人次，預估今年可能不到100萬人次，為歷史新低。

桃機公司發言人洪玉芬19日在例行記者會中說，疫情讓全球航空業都受影響，去年還有1月、2月的支撐，全年旅客有750萬人次，今年疫情持續影響，加上一度升級到3級警戒，邊境嚴格管控下，與疫情前全年旅客量逾4000萬人次相比，有如雪崩。

桃機統計，今年1至8月桃機入境人數為26萬6897人次、出境人數為34萬2675人次，總計約60萬9000多人次。

桃機表示，現在桃機每個月旅客人數比疫情前一天的旅客量還少，38處登機門有13處仍關閉，預估今年旅客量可能不到100萬人次，桃機42年前剛營運時，旅客量都還有400多萬人次，今年應該是歷來最低紀錄。

19日是桃機開放出境區餐廳及美食街餐飲內用的第一天，洪玉芬說，機場餐飲業者都能配合兼顧防疫的策略，秩序良好。不過，桃機公司統計，目前桃機維持營運的餐飲店大約只剩3成，桃機希望隨著餐飲開放內用，能逐步增加至5成。

另外，3級警戒後取消免稅店業者昇恆昌在機場舉辦的特賣會，桃機可望同意再恢復舉辦，桃機也考慮重新開放5樓觀景台。

桃園國際機場產業發展協會理事劉祐崧18日下午接受媒體聯訪表示，感謝政府在各交通埸站有條件開放餐飲內用規定，目前每日出入境人數僅約1000多人，但從業人員仍需工作和就業，桃園機場員工有高達95.6%疫苗施打率，出境旅客全部接受PCR檢測且和入境動線完全隔離，是國內相對安全的消費環境。

劉祐崧說，雖然桃機出境區域開放飲食內用，但桃機公司要求仍需設置隔板，桌子間的距離也要維持1.5公尺以上距離，希望在方便民眾用餐之餘，也以較高防疫標準自我要求，讓病毒傳播的可能性降到最低，機場美食街及出境管制區內餐飲空間昨都忙著全面消毒、加裝塑膠隔板。

中央社18日引述劉祐崧指出，先前機場禁止飲食期間，原有的餐飲業者約僅剩3成正常營業，19日開放後預估可提升至5成。至於管制區的貴賓室19日起將全面開放，提供旅客舒適用餐感受，除採用一人一座規劃，也已設計好個人套餐方便民眾享用。

劉祐崧指出，機場業者也配合桃園市政府購物節振興活動擴大促銷，12月將舉行憑發票感恩回饋大摸彩，希望透過各種方式引入活水刺激消費。

交通部長王國材18日下午在指揮中心記者會中表示，交通部配合整體防疫策略及兼顧旅客飲食需求，針對大眾運輸場域實施相關鬆綁措施。其中海空運場站部分，國際場站出境19日起開放飲食，入境旅客將嚴格分流管制，循指定動線區域離開場站，不得在場站內飲食外，其餘區域開放。

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桃園國際機場19日起開放餐飲內用，機場餐飲業者18日忙著清消和設置隔板，並配合桃園市府購物節振興活動，盼吸引民眾到機場消費。中央社

桃園國際機場19日起將開放餐飲內用，桃機公司要求仍需設置隔板，桌子間的距離也要維持1.5公尺以上距離。機場美食街及出境管制區內餐飲空間18日忙著全面清消、加裝塑膠隔板。中央社