教育部雙司長齊聚 新北教務及實習主任會議表揚有功人員 掌握111考招變革

新北市公私立國高中教務主任暨實習主任會議今( 19)日於新北市私立南強工商登場， 邀請各級學校透過視訊會議線上交流。為因應即將到來的111學年 度考招制度的變革， 特邀教育部高教司朱俊彰司長與技職司楊玉惠司長共同研討， 經採蒐集全市64校高中職超過10萬師生及家長綜整而來， 分為教師、學生及家長篇提問，讓兩司長及新北教育局長共同解答1 11考招問題。另現場特別表揚教務及實習有功人員， 肯定獲獎人員無私的奉獻與付出。

教育局長張明文表示，升學制度的重大變革，新北市全力以赴。 為提升新北學子學習歷程的豐富度， 新北市特別建置與大學共創學習媒合平臺， 辦理學習歷程檔案的成果分享、與大學教授面對面諮詢、 開辦學習歷程關鍵點講座與營隊、升學資料總健檢與模擬面試等， 多方面協助學生增加升學競爭力。此外， 新北市特別針對學習歷程檔案系統的資料備份， 儲存位置包括本地端儲存裝置、異地端儲存裝置、 及異地端磁帶備份共三份，全力維護學生資料保存。

教育部高教司長朱俊彰表示，素養題是傳統非選擇題加混合題， 大考中心有試題可參考， 若有相關問題也可和招聯會及所在的大學成立的招生專業化團隊小組 聯繫，可以提供大學準備方向的專業化諮詢。 技職司長楊玉惠則強調， 技術性高中學生三個關鍵因素在於學習熱情、 動手做以及解決用問題的能力。 重點在於平時課程加強專題製作的精進， 關於學習歷程檔案可以先上傳現有的資料，時程上都來得及， 不用擔心升學權益受影響。

南強工商吳鈞鴻教務主任則回饋，這次會議聚焦在素養力、科技力、 雙語力及最新考招變革，都是當前最火紅的話題， 透過講師與實務端的分享，讓自己能更快速掌握到趨勢。 而泰山高中陳致中實習主任也指出，這次參加會議， 除可以了解其他學校如何培訓選手，向下扎根技能， 也更了解考招制度，對於學生未來的的升學與就業規劃， 有全盤性的掌握。

會議現場同時表揚本年度榮獲教務暨實習有功的4所學校及7位人員 ，學校分別為三多、鷺江、永和國中與穀保家商;人員部份分別是三 多國中賴家慶教務主任、永和國中郭佩華教務主任、 平溪國中陳信龍教務主任、鶯歌工商陳瓊云設備組長、 安康高中朱晉杰教務主任、 樟樹國際實中鄭姿蓉實習主任及泰山高中呂昇翰科主任。

推動實習業務有功表揚活動今年為首屆辦理， 報名遴選者皆為一時之選，歷經審查委員數輪評選， 由鄭姿蓉主任及呂昇翰主任脫穎而出；審查委員表示樟樹國際實中1 06學年度改制為本市首座實驗性技術型高中，109年辦理全國高 級中等學校109學年度家事類學生技藝競賽、且為新北市第一所榮 獲「國際學校獎」(ISA)認證之技術型高中、110年與美國箴 言高中共同開辦雙聯學位課程，只經過4年就讓全國看到樟樹國際實 中的前瞻發展，實屬不易。獲獎的鄭姿蓉實習主任則表示， 很開心能夠在服務20年時榮獲本獎項，對自己職涯是莫大的肯定。

教育局表示，新北市辦理教務主任暨實習主任會議，透過分享交流協 助夥伴們深入熟悉工作，更透過多元陪伴與支持， 成為主任推動業務上最堅強的後盾及最溫暖的避風港， 期許主任們在教務及實習工作上，能有更卓越的表現， 培養更具競爭力的新北學子。

新北巿表揚榮獲教務有功的學校，左起分別為三多、鷺江及永和國中。(照片來源：新北市教育局提供)

推動實習業務有功表揚活動今年為首屆辦理，由樟樹實中鄭姿蓉主任(左)及泰山高中呂昇翰主任(右)脫穎而出。(照片來源：新北市教育局提供)