萬里蟹產地大優惠 10月23日200份2斤活蟹福袋排隊搶購

「萬里蟹」，北海岸重要漁產品品牌，經過漁民、 餐廳產業10年來共同產銷，讓全國都知道「 在臺灣就是要吃萬里蟹」，現因疫情減緩， 萬里蟹在地漁會及協會為了感謝愛蟹饕客，於10月23日舉辦產地 福袋特賣會，凝聚在地共識，結合各捕蟹船主萬里蟹漁獲，以2斤活 蟹499元優惠價，賣給當日200名排隊民眾，數量有限， 走過路過不要錯過！！

由捕蟹船主組成之中華漁業漁船協會理事長吳兩成表示， 隨著天氣越來越冷，三點蟹、花蟹及石蟳越來越肥美， 產量也趨於穩定成長，協會會員為了感謝上天的賜與， 特別舉辦產地福袋特賣會，特賣會將於10月23日下午1時於野柳 漁港保安宮前開放排隊，請提早到場排隊民眾保持1公尺以上社交距 離注意防疫，2時開始憑號碼牌領取付款，200份限量2斤活蟹福 袋只要499元，非常划算，進入深秋的萬里蟹品質更好， 肉質肥美蟹膏滿滿，大家可以在10月23日來野柳走走， 順便來特賣會把萬里蟹帶回家。

中華漁業漁船協會理事長吳兩成表示，現在正是萬里蟹產季， 產地漁民皆有其共識要共同產銷，互助互利， 像是特賣會上的萬里蟹絕對是最新鮮生猛的萬里蟹， 而民眾買到萬里蟹之後，可要好好品嚐這難得不易的珍饈。 新北市漁業處處長張麗珍則說， 萬里蟹品牌能成為在地的代表產業絕對不是一朝一夕的推廣， 是大家一同為萬里蟹的付出與行銷，讓萬里蟹成為的漁產品品牌。

萬里蟹特展：https://wanlicrab-10th. tw/

萬里蟹官網：http://wanlicrab.tw/ index.php

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照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供