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萬里蟹產地大優惠 10月23日200份2斤活蟹福袋排隊搶購

By 台灣英文新聞
2021/10/19 17:17
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

「萬里蟹」，北海岸重要漁產品品牌，經過漁民、餐廳產業10年來共同產銷，讓全國都知道「在臺灣就是要吃萬里蟹」，現因疫情減緩，萬里蟹在地漁會及協會為了感謝愛蟹饕客，於10月23日舉辦產地福袋特賣會，凝聚在地共識，結合各捕蟹船主萬里蟹漁獲，以2斤活蟹499元優惠價，賣給當日200名排隊民眾，數量有限，走過路過不要錯過！！

由捕蟹船主組成之中華漁業漁船協會理事長吳兩成表示，隨著天氣越來越冷，三點蟹、花蟹及石蟳越來越肥美，產量也趨於穩定成長，協會會員為了感謝上天的賜與，特別舉辦產地福袋特賣會，特賣會將於10月23日下午1時於野柳漁港保安宮前開放排隊，請提早到場排隊民眾保持1公尺以上社交距離注意防疫，2時開始憑號碼牌領取付款，200份限量2斤活蟹福袋只要499元，非常划算，進入深秋的萬里蟹品質更好，肉質肥美蟹膏滿滿，大家可以在10月23日來野柳走走，順便來特賣會把萬里蟹帶回家。

中華漁業漁船協會理事長吳兩成表示，現在正是萬里蟹產季，產地漁民皆有其共識要共同產銷，互助互利，像是特賣會上的萬里蟹絕對是最新鮮生猛的萬里蟹，而民眾買到萬里蟹之後，可要好好品嚐這難得不易的珍饈。新北市漁業處處長張麗珍則說，萬里蟹品牌能成為在地的代表產業絕對不是一朝一夕的推廣，是大家一同為萬里蟹的付出與行銷，讓萬里蟹成為的漁產品品牌。

萬里蟹特展：https://wanlicrab-10th.tw/

萬里蟹官網：http://wanlicrab.tw/index.php

新北市農業局-稼日蒔光粉絲頁：https://www.facebook.com/agr.ntpc

萬里蟹產地大優惠 10月23日200份2斤活蟹福袋排隊搶購

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

更新時間 : 2021-10-19 17:21 GMT+08:00

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