曾瑞明隊員屢破重大環境污染案件 獲頒全國特優清潔隊員

為感謝全國清潔隊員努力付出維護環境， 行政院環保署特舉辦「110年度全國特優清潔隊員遴選計畫」， 新北環保局清潔隊員曾瑞明今(19)日獲環保署頒「 全國特優清潔隊員」殊榮。 環保局長程大維除肯定曾員的付出及努力， 也感謝新北市全體辛苦清潔隊員的貢獻， 讓新北市的環境在各項評比於全國名列前茅。

程大維局長指出，當初奉侯市長之命成立「環境稽查重案組」， 於局內廣發英雄帖， 尋找有經驗且充滿熱忱的隊員或稽查員共同加入， 瑞明即是獲多位主管肯定及推薦的首選之才。 其在重案組服務的這兩年，擔任車組長職務， 更是屢屢破獲各大小案件， 帶領同仁打擊多起非法棄置土方國土破壞案件， 並偵破青春嶺多間造成排放空氣污染物非法工廠等， 瑞明的努力及付出有目共睹。

環保局表示，曾瑞明隊員於民國81年即進入清潔隊服務， 先後擔任環境稽查員、班長及重案組稽查車組長等職務， 表現十分優異，服務迄今歷年考績均為甲等。平時執勤認真， 對於民眾反映的路旁棄置垃圾包、狗便及小廣告等案件， 無不熱心處理，除依法進行告發處分外， 更積極複查確認行為人將違規棄置的廢棄物清除乾淨。此外， 曾員更曾破獲全國最大知名鴨血廠違法排放廢水、 知名電玩大亨焚燒廢棄物、以及五股非法煉鋁工廠空污等案件， 其不畏艱辛、勇往直前的認真態度，獲得該獎實至名歸， 環保局與有榮焉。

曾瑞明表示，於新北市環保局服務將近30年頭， 能獲得該獎項感到很榮幸， 也謙虛提到此份榮耀應該歸功於環保局全體同仁一起努力的成果。 他進一步說，其於108年9月調派至「新北環境稽查重案組」 服務，印象最深刻就是成立之初負責五股夏綠地的環境整頓工作， 當時經長時間埋伏及運用空拍機、熱顯像及縮時攝影等科學工具， 破獲非法煉鋁工廠，除命停工外更要求拆除違建； 另外更與同仁合作破獲北台灣一件重大棄置酸鹼廢液案件。曾員說， 該案件經過與保七長時間跟監合作，掌握業者犯罪行為， 並經檢察官指揮偵辦，在業者準備再次違法棄置時， 持搜索票衝進場逮捕現行犯，這些難得的辦案經驗， 讓他學習了很多，未來也會繼續為新北市的環境乾淨而努力。

照片來源：新北市政府環境保護局提供

照片來源：新北市政府環境保護局提供