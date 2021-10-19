北富銀、星展集團統籌主辦鼎固控股6.6億美元聯貸案完成簽約

台北富邦銀行及星展集團統籌主辦鼎固控股有限公司（ 以下簡稱鼎固）旗下富樂國際有限公司（以下簡稱富樂國際）6.6 億美元聯貸案，於昨（18）日完成簽約， 本案由北富銀擔任額度及擔保品管理銀行， 資金將用於支應富樂國際償還既有金融借款及充實營運週轉金，獲得 20家銀行踴躍參貸，超額認購率達1.75倍，為2021年不動 產開發商在台募集規模最大美元聯貸案。

北富銀執行副總經理莊慧玫表示，北富銀做為台灣企業金融先行者， 長期深耕聯貸市場，從債權結構、預設利率到資金回流節點設置， 憑藉精準的判斷與嚴謹的風險管控， 為企業及參貸銀行規劃創新完善的融資方案，接連榮獲《財資雜誌》 、《亞洲銀行及財經雜誌》等國際知名媒體大獎， 專業實力備受海內外肯定，成為企業金融合作的最佳選擇。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示， 星展集團在不動產金融交易具有深厚經驗與卓越績效，並於2021 年被《歐元雜誌》評選為「亞洲最佳不動產服務銀行」。 鼎固是星展集團長期合作的重要夥伴，具有豐沛產業資源、 卓越經營團隊及穩健之財務結構，能適時應對外在環境變化， 充分掌握市場脈動。期待鼎固未來能開展更多不動產市場相關計畫， 再創營運佳績！

鼎固早在2001年即赴大陸投資成立北京鼎固房地產開發， 其後陸續於上海、重慶等地開枝散葉，並於2012年12月成功回 台上市，目前為台灣營建業中資本額最大的公司， 也是台灣第一家主營大陸房地產回台上市公司。 鼎固擁有穩健的財務結構，2020年剔除預收款後的資產負債率5 3 %、淨負債率77% 及現金短債比1.89倍，並嚴守專注本業之經營策略， 持續創造穩定成長，帶動本次銀行團踴躍參與聯貸的熱潮， 也顯示市場看好鼎固發展前景。

富樂國際為鼎固於香港設立的轉投資公司， 旗下開發項目包括黃浦日月光中心與上海嘉定造鎮項目， 前者是由大型高檔餐飲及購物中心的「日月光中心廣場」 與結合甲級辦公樓及服務式公寓所組成的綜合體商業地標； 後者為鼎固在上海的第二個旗艦項目，嘉定造鎮計畫圍繞上海地鐵「 嘉定北站」為中心，採軌道式經濟地產開發，打造結合商辦大樓、 商場、住宅、酒店等為一體的複合式建案，建設完成後， 可望帶動周遭商業活動與地產價值。

除此之外，鼎固今年宣布首次回台進行住宅開發案， 並與宏璟建設共同取得台中14期市地重劃區土地，面積約5, 000坪，藉由產業大廠於大台中之群聚效益， 激發就業增多的住宅需求。鼎固未來也將透過在台灣不動產項目， 加深在台灣之投資佈局，與北富銀、星展集團等優質銀行攜手開創共 好新猷。