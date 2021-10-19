中華電信推出5G 獨立式組網(SA)服務 提供更多元的垂直場域應用 加速產業升級

中華電信自去年中領先全台推出5G非獨立式組網(NSA)服務， 至今不僅吸引超過百萬客戶升級5G服務， 且在垂直場域中更充分運用5G的特性，導入5G應用， 帶動產業升級。短短一年時間， 即已成功協助超過至少30家指標企業導入5G NSA企業專網。 為使企業專網具備更高資安等級及更彈性經濟的服務架構， 今日更領業界之先，宣布推出SA專網服務，提供企業多元的選擇。

隨著3GPP R-16標準底定，5G獨立式（SA）組網技術逐漸到位、 設備產品漸趨豐富且成熟，中華電信除了持續優化5G NSA網路的涵蓋，預計年底前建設基地台超過12000座， 同步亦開始引進及布局5G 獨立式組網(SA)服務。5G 獨立式(SA)企業專網具備網路資源專用、擴充容易、 與實體網路隔離高資安等特性，同時結合服務化架構(SBA, Service Based Architecture)、控制與用戶面分離(CUPS, Control and User Plane Separation)、以及網路虛擬化(NFV, Network Function Virtualization)等三大關鍵技術， 更可進一步提供網路切片服務(Network Slicing Service)，按照不同服務需求，為客戶打造高資安、 低延遲、低成本及可擴展性等優勢之5G SA企業專網。

為促進國內5G SA產業發展，中華電信開始擘劃產業對接應用， 透過這些應用場域讓用戶能真正體驗5G SA網路服務。為承接國發會亞洲矽谷案的重要使命， 期望帶動國內ORAN產業發展並能行銷全球， 近期除了完成建置國內外指標電信供應商5G SA網路測試平台外，還提供實際網路、 應用場景供國內系統整合商、網路設備商、終端業者等， 進行完整良好之端到端應用測試環境。 這些成果充分運用5G高頻寬、低延遲特性， 結合中華電信5G最大頻寬優質網路， 近期陸續落實到全台各地場域， 譬如在高雄為岡山榮家導入5G遠距照護服務；在桃園、新竹、 台南、高雄等縣市提供建構於5G SA網路上的各種智慧城市應用； 在國內多個重量級的藝文場域建置5G SA企業專網，透過科技與人文藝術的結合， 將使客戶能享受5G所帶來視覺與聽覺相互輝映的全新感受。 此外隨著工業4.0時代來臨， 中華電信近期亦積極協助國內一些電子及傳統產業大廠規劃5G SA企業專網，以為各垂直場域提供更多創新應用， 為國內產業發展貢獻心力。

5G SA網路藉由虛擬化、 軟體定義化等技術打破過去重資本5G的布建包袱， 未來可讓系統整合商、 電信業者擁有更大彈性與更高自主性的5G組網選擇， 滿足不同產業多樣的應用需求。此外， 搭配中華電信自主研發的MEC及網管系統， 提升企業客戶對專網的客製化管理能力，可以讓5G SA企業專網，發揮更大的效能。

中華電信擁有最大頻寬、 最多的基地台以及最豐富的網路建設維運經驗，藉由5G SA網路的高頻寬、低延遲、大連結特性，結合雲、管、 端各類型之IoT、AI等智慧商業應用， 中華電信已陸續為國內指標型電子製造業、傳統產業、 文化展場及醫療機構等，導入建置5G SA企業專網，提供更多創新應用服務，為企業創造更高價值， 促進台灣5G產業發展並與國際接軌。