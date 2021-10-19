北富銀基金會、連江縣政府攜手合作 到宅沐浴服務前進馬祖！

台灣正快速步入超高齡化社會，為協助長者滿足日常沐浴需求， 台北富邦銀行公益慈善基金會(簡稱北富銀基金會)與連江縣政府攜 手合作，在馬祖推出「到宅沐浴服務」，今(19)日由連江縣縣長 劉增應、 台北富邦銀行總經理程耀輝及北富銀基金會總幹事翟小璧共同宣布服 務正式啟動， 日後馬祖的長者及重癱失能者將可在專業人員及設備的協助下， 一次完成沐浴、換藥及護理等服務，重新「澡」回尊嚴與幸福。

連江縣縣長劉增應表示，從國家發展委員會人口推估資料中顯示， 台灣已於1993年成為高齡化社會，2018年轉為高齡社會， 老年人口年齡結構快速高齡化，2020年超高齡（85歲以上） 人口占老年人口10.3%，而連江縣老年人口比更超過11%以上 ，對於長期照顧服務政策之推動，實為地方上的重要需求， 非常感謝北富銀基金會發揮回饋社會之精神， 關注離島長者及失能者的需求， 率先捐贈連江縣政府行動沐浴車並共同推動到宅沐浴服務計畫， 讓馬祖長者能就近接受有品質的專業照顧。

北富銀總經理程耀輝表示，北富銀長期關注社會公益，2003年捐 助成立北富銀基金會，18年來持續為高齡長者及身心障礙朋友提供 關懷及扶持。許多長期臥床的長者最大的心願就是「好好洗個澡」， 但在人力、設備欠缺的情況下，往往只能以「擦澡」替代， 長久下來不僅容易因異味形成人際接觸障礙，更有衛生感染疑慮。 因此北富銀基金會自2020年起開始與社福團體及政府機構合作推 動富邦到宅沐浴服務計畫， 藉由行動沐浴車及受過沐浴訓練的護理師及照服員， 為社區失能長者提供到宅沐浴服務，將沐浴、換藥、 護理等多項服務一次完成，同時也讓家屬有喘息的機會，落實「 社區照顧」和「在地老化」目標。

秉持「取之社會，用之社會」精神，北富銀長期與北富銀基金會、 富邦慈善基金會、富邦文教基金會及富邦藝術基金會合作， 推動弱勢關懷、長者社區照護、急難災害救助、 青少年媒體文化教育、 偏鄉地區兒童教育及藝術生活化等多項社會責任作為， 未來北富銀也將繼續發揮正向力量，整合集團及企業資源， 號召民眾與企業夥伴攜手落實社會關懷，為台灣創造共融共好未來。