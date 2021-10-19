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開趴囉！台灣限定通路Moët最新優惠　優雅細膩香檳打造專屬K歌空間

凡於指定通路購買酩悅香檳，滿額即送LED聲動光效藍芽麥克風，數量有限送完為止

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/19 17:18
凡於指定通路購買酩悅香檳，滿額即送LED聲動光效藍芽麥克風,數量有限送完為止(圖/品牌提供)

凡於指定通路購買酩悅香檳，滿額即送LED聲動光效藍芽麥克風,數量有限送完為止(圖/品牌提供)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)法國酩悅香檳推出優惠，凡購買滿額即送LED聲動光效藍芽麥克風。

因為疫情的關係，多久沒有和好姊妹去KTV唱歌了呢？隨著台灣本土疫情狀況逐漸趨緩，生活狀態也逐漸回歸，酩悅香檳自即日起推出優惠活動，凡於指定商店一次購買六瓶Moët & Chandon Brut Impérial即可獲得一只「LED聲動光效藍芽麥克風」。

酩悅香檳透過新聞稿表示，Moët & Chandon Brut Impérial 是酩悅香檳酒廠的旗艦商品，自1869年創立以來，Brut Impérial是最具代表性也最成功推廣至全球的單品。它完整呈現出三種香檳葡萄品種所代表的多樣性，表現出香檳區優質葡萄園特有的濃郁性，讓全世界的香檳愛好者為之傾倒。

品牌表示，自即日起至11月中於全省指定葡萄酒及菸酒專賣店購買6瓶酩悅香檳 Moet Brut Imperial，即可獲得小巧便攜的口袋型麥克風(數量有限，送完為止)。透過簡單操作結合時下流行的全民Party等手機K歌APP，即刻歡唱最新熱門歌曲。麥克風還可以透過按鍵的切換呈現不同的LED聲動光效，透過歌曲的波動呈現不同的K歌氛圍，無時無刻創造專屬的派對空間。

Brut Impérial 最具代表性的特徵就是它活潑生動的果香，在味蕾上的表現又相當的優雅細膩。Brut Impérial 匯集約200座不同葡萄園所生產的優質葡萄，以三種香檳葡萄和諧調配而成，30%至40%的黑皮諾葡萄， 30%至40%的皮諾蔓尼紅葡萄，20%至30%的夏多內白葡萄。

全省精選葡萄酒/菸酒專賣店：https://reurl.cc/OkMAMA
活動詳情請參閱酩悅香檳台灣粉絲團：https://www.facebook.com/MoetTaiwan
酩悅香檳
法國
Moët
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