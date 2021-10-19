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【對華政策跨國議會聯盟】外交部證實 吳釗燮受邀參加G20對應會議

本次G20對應會議，將邀請遭中國政府針對打擊之群體的知名領袖與5大洲的議員代表會面。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/19 16:31
外交部今（19）日證實，部長吳釗燮獲邀參與「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）本月29日於義大利羅馬舉行的G20應對會議。（圖／外交部） ...

外交部今（19）日證實，部長吳釗燮獲邀參與「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）本月29日於義大利羅馬舉行的G20應對會議。（圖／外交部） ...

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導） 「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）18日宣布，台灣外交部長吳釗燮將於29日赴義大利羅馬參與G20應對會議，外交部今（19）日證實獲邀，並會在吳釗燮訪歐行程確認後向國人說明。

今（2021）年G20第16屆峰會將於10月30日至31日在羅馬舉行，由各國關注中國的國會議員組成的「對華政策跨國議會聯盟」18日宣布，將在10月29日針對G20召開對應會議 （G20 counter-meeting），敦促世界各國對中國政府採取更強硬立場。

外交部在今日例行記者會上證實該消息，並指出台灣正在通盤研議吳釗燮此次出訪歐洲行程的細節安排，一旦有確認結果，將在第一時間向國人說明。

跨國議會組織IPAC成立於2020年，成員包含5大洲的19國議會及歐洲議會等共20個議會參與，宗旨在促進理念相近的各國議員進一步合作，透過立法要求中國尊重國際規範、全球安全及普世人權，針對中國對台文攻武嚇，以及破壞民主、人權及自由行徑，均一再表達嚴正關切。IPAC挺台不遺餘力，今年曾就台灣參與WHO、立陶宛與台灣發展關係不該受到霸凌等議題，以影片展現對台灣的高度支持。

據IPAC新聞稿指出，本次G20對應會議，將邀請遭中國政府針對打擊之群體的知名領袖與5大洲的議員代表會面，其中包括台灣外交部長吳釗燮、藏人行政中央司政邊巴次仁（Penpa Tsering）、前香港立法會議員羅冠聰（Nathan Law）、世界維吾爾大會倫敦負責人馬赫穆特（Rahima Mahmut）等。全球「馬格尼茨基司法運動」負責人比爾‧布勞德（Bill Browder）也將在會議上發表演說。
對華政策跨國議會聯盟
G20對應會議
吳釗燮
台灣

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