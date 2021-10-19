不只書香！法蘭克福書展台灣館結合實體線上　芳療師精選台灣獨特氣味飄香德國

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 德國法蘭克福書展「台灣館」結合實體及線上登場，將於明(20)日展開。

出版界具影響力的2021 年德國法蘭克福書展（Frankfurt Book Fair）定調「相聚的一年」，並以「Re: Connect」向全球呼籲重聚法蘭克福，預計有來自 74 個國家 1,500 家參展商現身法蘭克福，同時有 41 個國家與地區參展，將於 10 月 20 日至 24 日舉行。

文化內容策進院 （文策院）今年將以實體結合線上設置「台灣館」，由台北書展基金會承辦，以「創作即生活．生活即創作」（To Live Is To Create ）為主題，並透過台灣特調氣味結合作品，呈現台灣在地的日常，深化國家文化品牌。

為呈現台灣在地的日常生活，台灣館主視覺邀請曾獲插畫界最高榮譽「波隆那SM國際插畫大獎」首獎的藝術家鄒駿昇操刀，以家為起點，與大會「 THE ARTS+ 」合作推出「台灣的氣味」實體展區，以台灣民間中藥行藥櫃為概念，邀請芳療師溫佑君精選 5 款氣味以對應不同出版品主題，包含設計之美、多元文化、 飲食特色、民俗表現、都會與山海等類別，對應 20 部經典佳作，包括《用九柑仔店》、《神之鄉》 等具台灣風情特色的漫畫作品，以特色氣味呈現台灣作品蘊藏的文化深度。

文策院院長李明哲表示，疫情時代改變了社交型態，但閱讀是人類生活日常，今年法蘭克福書展是疫情紓緩後全球最盛大的實體書展，文策院希望透過這次的台灣館主題以及來自台灣的特調香氣，串連文本、影視、生活、文化與氣味等，把更豐富、多元的台灣文化與生活底蘊，展現給國際出版人。

文策院透過新聞稿表示，實體台灣館共展出 435 冊原創出版品，同步線上台灣館共匯集 71 家台灣出版社的版權推介佳作，並針對台灣書市概況簡介影片「台灣出版面面觀」，提供全球出版人認識台灣出版產業的發展。

另外，邀請布農族詩人沙力浪及繪本作家林廉恩，分別與台大台灣文學研究所兼任副教授孫大川、知名插畫家貓魚於線上精彩對談，以回歸山林和家園為主軸，暢談創作歷程；文化部 2021 年「台德文學交流計畫」的 3 位駐村作家的作品德語試譯本，包含沙力浪、HOM與楊智傑，也將於線上展出。

在國際專業交流方面，文策院與大會合辦亞洲版權論壇，以「告別疫情—亞洲版權的創意表現」為題，邀請台灣、日本、泰國、印尼的版權專家，分享亞洲第一手出版情報，並探討各國版權專業人士在疫後時代如何面對困局，加強合作。

文策院首次與波蘭書協合辦線上版權媒合會議，克服疫情所造成實體參與的影響，將藉由雙向出版市場和推薦書目交流，加強台灣版權行銷，持續開拓更多商機。

從 1949 年開始，每年 10 月於德國舉辦的法蘭克福書展（Frankfurt Book Fair）是全世界最具影響力的國際性圖書展覽，2020年受疫情影響轉型為數位展覽，仍吸引103國、4,400家數位參展商共襄盛舉，數位參訪達到200,000人次，活動亦多達3,644場。

線上台灣館：https://taiwan-fbf.taicca.tw/2021/