國防醫學院預防醫學研究所長洪乙仁19日表示，現有的P4實驗室已不符現行法規，因此規劃建置新型P4實驗室，盼能符合國際上最嚴格的加拿大標準... 國防醫學院預防醫學研究所長洪乙仁19日表示，現有的P4實驗室已不符現行法規，因此規劃建置新型P4實驗室，盼能符合國際上最嚴格的加拿大標準，未來將成為亞太地區對抗新興及再現性傳染病的領先指標設施。（國防部提供）中央社

（台灣英文新聞/科技組 綜合報導) COVID-19疫情影響全球，國防醫學院預防醫學研究所所長洪乙仁今天說，現有最高等級P4實驗室已不符目前法規，將規劃新建P4實驗室，可望成為亞太地區對抗新興及再現性傳染病的領先指標設施。

國防部上午舉行線上記者會，由洪乙仁少將報告防疫研發成果。洪乙仁表示，因應COVID-19疫情爆發，科技部從109年6月投入新台幣1.85億元，成立「防疫科學研究中心」，國防醫學院為獲選參與的5所大學之一。

洪乙仁表示，去年疫情爆發之初，對病毒還不是很了解，第一時間就在生物安全第四等級實驗室（BSL4）中分離出病毒，並執行病毒培養、鑑定及分析；在動物生物安全第三等級實驗室（ABSL3）中，以動物模式驗證藥物及疫苗有效性；在生物安全第二等級實驗室（BSL2+）精準偵檢實驗室中檢驗臨床檢體。

至於未來新建P4實驗室的特色，洪乙仁說，現有的P4實驗室約30年前建置，但因安全法規不斷精進，目前已不符現行法規；因此規劃建置新型P4實驗室，希望能符合國際上最嚴格的加拿大標準，成為亞太地區對抗新興及再現性傳染病的領先指標設施。

洪乙仁簡報指出，國防醫學院防疫科學研究中心提供高防護實驗室，提升新冠病毒研究量能，第一時間為因應COVID-19快篩試劑、治療藥物及疫苗開發的測試需求，完成各項人員培訓及演練，是國內唯一具備完整、包含第2、3、4等級實驗室人員培訓場域，遵循生物安全法規且分工明確。

防疫科學研究中心以細胞測試、幹細胞感染及動物測試等工具，整合為新興傳染病研究核心設施平台，提升SARS-CoV2病毒研究量能，促進產官學生技產業發展；他指出，目前產官學界委託計畫件數總共約50件。

綜合中央社與軍聞社報導，防疫科學研究中心與廠商合作開發「AIO全流程自動化基因檢測系統」，已通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）的EUA專案製造核准，且獲超過40家醫療院所採用，投入新冠肺炎快速精確診斷工作；並開發SARS-CoV2抗原快篩紙碟，技術轉移後已有2家公司的抗原快篩檢測試劑，分別於110年6月及10月通過TFDA之EUA專案製造核准。

台灣國防醫學院規劃新建P4實驗室 盼成亞太地區對抗「新興傳染病」領先指標設施