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台灣雲門舞集首登世界芭蕾日　揭密內幕吸引全球舞迷

雲門舞集將首度於世界芭蕾日公開《十三聲》排練畫面

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/19 15:42
雲門舞集將首度於世界芭蕾日公開《十三聲》排練畫面(攝影/劉振祥)

雲門舞集將首度於世界芭蕾日公開《十三聲》排練畫面(攝影/劉振祥)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 2021世界芭蕾日（World Ballet Day）已於今(19)日登場，雲門舞集今年度首次受邀，也是第一次有來自台灣的表演團體參與盛會，將在線上公開雲門獨特的東方身體訓練課程。

2021世界芭蕾日串連全球50個頂尖舞團，每年的世界芭蕾日邀集世界各大知名舞團，線上播送日常訓練實況、演出彩排、編舞家訪談等畫面，這些鮮少為觀眾看見的「內幕」，總吸引全球百萬舞蹈迷線上參與。

甫於去（2020）年初完成11城27場歐洲巡演，獲國際媒體盛讚的藝術總監鄭宗龍作品《十三聲》，也將在世界芭蕾日首度公開排練畫面，讓全球舞迷體驗台灣街頭生命力。

雲門規劃長約40分鐘的幕後日常，包含舞者每日暖身課程以及排練。雲門舞者同時接受東西方舞蹈身體訓練，包含芭蕾、現代舞、太極導引、武術等。雲門將於明日世界芭蕾日直擊排練教室，由雲門助理藝術總監李靜君帶領舞者，呈現以氣功、導引術、武術為主的獨特東方身體訓練實況。「內運外動」是這套訓練的核心，強調剝除外在身體形式，而著重意念流轉與呼吸吐納。

觀眾透過鏡頭可以看見雲門舞者在緩慢變化的動作中，看似靜止，卻汗如雨下。相較西方芭蕾的精準角度，東方身體講求圓弧形運動的「纏絲」，是配合氣息流動重要的動作基礎。

為了準備十月底在台東池上的《十三聲》演出，這次直播中也首度公開鄭宗龍與雲門舞者排練打磨作品細節。最後，呈現劇場演出版本的《十三聲》精華片段，讓觀眾體驗一部作品從幕後走向舞台的過程。今日晚上9點將於雲門舞集官方Youtube頻道播放，2021世界芭蕾日完整節目列表可於www.worldballetday.com查詢。

今（2021）年世界芭蕾日第八年舉辦，也是史上最大規模的全球串連，計有來自6大洲、50個表演團體共襄盛舉，除了共同發起的澳洲芭蕾舞團（The Australian Ballet）、俄羅斯莫斯科大劇院芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）、英國皇家芭蕾舞團（The Royal Ballet），另有包含雲門舞集在內12個演出團體首度獲邀參加。

為推廣舞蹈、鼓勵螢幕前的觀眾參與，邀集民眾拍攝自己開心跳舞或扭動的短影片，一起在線上手舞足蹈，標籤#worldballetday，讓舞蹈在這一天成為全世界的焦點。
雲門舞集
十三聲

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