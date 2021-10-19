（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）ITF台北國際旅展將在11月5日登場，台灣觀光協會今天(10/19) 表示，今年持續受疫情影響，共有30多個國家地區參展，僅800個攤位，是30年來最少的一次，同時進場人數也限定1萬人。

圖／ITF 台北國際旅展

更多展覽資訊在這裡：台灣觀光協會官網

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊觀光產業，也影響旅展的參展意願。台灣觀光協會今天舉辦媒體茶會，會中宣布2021台北國際旅展預計在11月5日到8日於台北南港展覽館登場，早鳥票今天起開賣(詳如上圖) 。

台灣觀光協會表示，為了提振旅遊業士氣，今年以「加倍奉還 力挺觀光」為主題，號召業者提供加倍折扣、主辦單位也加倍回饋，共有30多個政府單位和30個國家地區展示的主題旅遊館，以及飯店、民宿、旅行社等，共800個攤位共襄盛舉。

台灣觀光協會指出，今年受疫情影響，僅800個攤位，是30年以來最少，且航空公司都沒有參加，不過日本及韓國的攤位都比去年大，顯示日韓看好解封日期不遠，也看好台灣觀光市場。

為鼓勵旅客進場觀展，台灣觀光協會推出3重奏活動，包含:

➤➤➤展覽期間，購票民眾憑當日ITF門票進場，即可兌換知名設計師Akibo操刀設計的ITF限定口罩，每日限量1000名；

➤➤➤號召業者加倍折扣、民眾加倍購買；

➤➤➤為感謝醫護人員扛起防疫重任，醫護人員只要憑識別證即可免費入場逛展。

此外，根據中央社報導，主辦單位也與台北捐血中心合作延續捐血送門票活動，10月31日到11月6日只要至大台北地區18個捐血點捐血1袋，即可獲得1張門票，限量1萬張。

台灣觀光協會表示，因應疫情，將全力配合政府相關指引下進行，掌握參展者資訊、維持最佳社交距離、落實防疫措施，並於展場、相關設計物設立防疫告示與宣導標語，同時進場人數限定為1萬人，若達上限將會進行人流管制。

2021台北國際旅展將於11月5日至8日於南港展覽館登場。長榮國際連鎖酒店及寒舍集團飯店的住宿優惠，都在線上旅展先開賣。

長榮國際連鎖酒店線上旅展

長榮集團18日宣布，長榮國際連鎖酒店10月20日起至11月20日，除了長年熱銷的長榮國際連鎖酒店貴賓優惠住宿券及聯合餐券外，更推出下殺2折的住宿券套票，換算每張住宿券最低只要新台幣2499元，讓消費者一券在手，全台玩透透。

長榮國際連鎖酒店的貴賓優惠住宿券，適用於全台6家酒店，包括長榮桂冠酒店（基隆/台北/台中）、長榮文苑酒店（嘉義）、台糖長榮酒店（台南）及長榮鳳凰酒店（礁溪）店，單張售價2599元，若購買5張一組套票再省500元，總價1萬2495元，平均每張券2499元。

除了住宿券外，長榮國際連鎖酒店也推出單張1588元的聯合餐券，一張餐券雙人享用，換算下來平均每人794元，最優下殺61折起，同時一張餐券也可兌換長榮人氣伴手禮，包括台中酒店熱賣的生乳捲5條，或是基隆酒店的純手工香濃千層蜂蜜蛋糕6條，最低優惠79折起。

寒舍集團飯店線上旅展

寒舍集團飯店的線上旅展10月18日起至11月14日開跑，10月29日至11月14日同步開設「旅展快閃櫃」販售多款超值餐券、聯合券與住宿券等。

寒舍旗下台北喜來登主打親子共樂假期，推出「好禮二選一住宿券」3999元，台北喜來登也與礁溪寒沐推出「聯合住宿券」每張9999元；礁溪寒沐酒店推出下殺31折的「一泊二食平日住宿券」7900元；寒舍艾麗酒店除推54折雙人餐券，還祭出19折住宿券。

ITF台北國際旅展30國參與•共設800攤位~早鳥票19-20日開賣 台灣觀光協會另舉辦「捐血送門票」活動

2021台北國際旅展將於11月5日至8日在南港展覽館登場，長榮國際連鎖酒店、寒舍集團飯店先在線上旅展推出住宿優惠。（長榮集團提供）中央社