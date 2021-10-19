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台灣10/19新增六例新冠肺炎確診　本土一例、境外移入五例

今日確診個案中無新增死亡

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/19 14:04
台灣10/19新增六例新冠肺炎確診個案(圖擷取自直播記者會)

台灣10/19新增六例新冠肺炎確診個案(圖擷取自直播記者會)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，分別為1例本土、5例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增1例本土個案(案16451)，為60多歲男性，今(2021)年10月16日因出現發燒等症狀，10月17日就醫並採檢，檢驗結果陽性收治住院(Ct值33.1，IgG、IgM均為陽性，後續採檢2次核酸檢測均為陰性)，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者12人，其中4人列居家隔離、3人列自主健康管理、5人列自我健康監測，將持續進行疫調及匡列，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(2例，案16448、案16452)、阿拉伯聯合大公國(案16449)、菲律賓(案16450)、馬來西亞(案16453)入境，入境日期介於10月5日至10月17日之間，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,760,750例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,743,687例排除)，其中16,343例確診，分別為1,704例境外移入，14,585例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計846例COVID-19死亡病例，其中834例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市319例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
新冠肺炎
確診

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更新時間 : 2021-10-19 14:43 GMT+08:00

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